Белый лебедь, откуда ты: в селе Пирожная поселились эти удивительные птицы

Пирожнянский плес, который тихо течет посреди села, облюбовали белые лебеди. Эта грациозная птица поселилась на сельском водоеме в эти мартовские дни. Как говорят жители села Пирожная, раньше лебеди здесь не гнездились. А теперь более восьмидесяти этих красивых птиц осваивают плес, придавая местности очарования.
Невероятное зрелище. Горделивый изгиб шеи, величавая осанка, неторопливые, плавные движения по поверхности воды. Недаром лебедь является источником вдохновения художников, символом добра, благородства и супружеской верности.
Вместе с тем эта замечательная картина вызывает чувство грусти. Люди переживают, что там, где когда-то селились эти замечательные птицы, сегодня идут бои. Поэтому и не смогли лебеди вернуться к своим гнездам и выбрали для гнездования этот живописный пруд среди изумрудной зелени Пирожной. Все неравнодушные жители призывают односельчан не предать доверчивость этих птиц, помочь им обжиться в Пирожной.
Специалисты утверждают, что корм лебеди добывают себе сами. Если же люди надумают покормить их, то корм — пшеницу, овсянку, кукурузу — лучше рассыпать на берегу водоема. Лебедям еще по вкусу морковь и капуста.
От того, как люди будут заботиться о птицах, зависит, станет ли эта красивая местность их домом.
Невероятные факты о лебедях
Известно, эти птицы семейства утиных славятся постоянными парами, которые распадаются только с гибелью одного из партнеров. Лебедь-шипун — самый большой из всех лебедей. Ему нет равных в силе и отваге. Ударом своего могучего крыла он, защищая гнездо, способен убить лису или собаку, сломать руку человеку. При обороне от врагов птица пускает в ход и свой мощный клюв. Яйца лебедя-шипуна самые большие среди летающих птиц. Лебедь является также чемпионом по количеству перьев — около 25 000 штук. Средняя продолжительность жизни лебедей — 23-25 лет, но в неволе многие из них доживают до 40-42 лет.