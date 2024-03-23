Белый лебедь, откуда ты: в селе Пирожная поселились эти удивительные птицы

Невероятное зрелище. Горделивый изгиб шеи, величавая осанка, неторопливые, плавные движения по поверхности воды. Недаром лебедь является источником вдохновения художников, символом добра, благородства и супружеской верности.

Вместе с тем эта замечательная картина вызывает чувство грусти. Люди переживают, что там, где когда-то селились эти замечательные птицы, сегодня идут бои. Поэтому и не смогли лебеди вернуться к своим гнездам и выбрали для гнездования этот живописный пруд среди изумрудной зелени Пирожной. Все неравнодушные жители призывают односельчан не предать доверчивость этих птиц, помочь им обжиться в Пирожной.

Специалисты утверждают, что корм лебеди добывают себе сами. Если же люди надумают покормить их, то корм — пшеницу, овсянку, кукурузу — лучше рассыпать на берегу водоема. Лебедям еще по вкусу морковь и капуста.

От того, как люди будут заботиться о птицах, зависит, станет ли эта красивая местность их домом.

Невероятные факты о лебедях

Известно, эти птицы семейства утиных славятся постоянными парами, которые распадаются только с гибелью одного из партнеров. Лебедь-шипун — самый большой из всех лебедей. Ему нет равных в силе и отваге. Ударом своего могучего крыла он, защищая гнездо, способен убить лису или собаку, сломать руку человеку. При обороне от врагов птица пускает в ход и свой мощный клюв. Яйца лебедя-шипуна самые большие среди летающих птиц. Лебедь является также чемпионом по количеству перьев — около 25 000 штук. Средняя продолжительность жизни лебедей — 23-25 лет, но в неволе многие из них доживают до 40-42 лет.