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В Одессе будет ветрено – объявлено штормовое предупреждение на 24 марта

В Одессе будет ветрено – объявлено штормовое предупреждение на 24 марта

Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает: в воскресенье, 24 марта 2024 года, в Одессе утром и днем ожидается сильный южный ветер. Его порывы будут достигать 15-17 м/с. Объявлено штормовое предупреждение.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки по городу, особенно пожилых людей, детей и беременных женщин, а в случае если это необходимо, осторожно передвигаться под деревьями и линиями электропередач.

Не стоит оставлять свои авто под деревьями и электроопорами – в результате сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей.

Также не следует забывать о том, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность, и есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья.

«В который раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения морской мины (мин) или предметов, похожих на них, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102»,

– предупреждают в мэрии.

Статья по теме: Мины: какие бывают, как выглядят и как от них уберечься одесситам (фото).

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Редакция ПРОФИЛЬ
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