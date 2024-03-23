Новости Одессы и Одесской области

Будут ли отключать свет в Одессе вечером 23 марта?

Будут ли отключать свет в Одессе вечером 23 марта?

По состоянию на вечер субботы, 23 марта 2024 года, в Одессе и в Одесском районе области продолжают действовать графики стабилизационных отключений. Это вынужденная мера после массированного обстрела рашистами энергообъектов Украины и в частности, Одесской области в ночь на 22 марта.

По информации компании «ДТЭК Одесские электросети» благодаря тому, что сегодняшний день оказался по-весеннему теплым и, соответственно, уменьшенному электроснабжению клиентов, энергетикам удалось обеспечить электричеством всех жителей Одесской области. Тем не менее, после последнего вражеского обстрела ситуация в энергосистеме области остается сложной.

«Графики стабилизационных отключений продолжают действовать, пока энергетики производят ремонты поврежденного оборудования»,

– сказано в сообщении ДТЭК.

Читайте также: Графики отключений света в Одессе: как проверить адрес и узнать свою группу

В других районах области ограничений нет.

Одесситов и жителей Одесского района по-прежнему призывают потреблять электроэнергию разумно.

«Ограничьте использование уличного освещения, фасадов и вывесок, не включайте одновременно все энергоемкие приборы, а пользуйтесь ими поочередно. Умное потребление поможет энергетикам обеспечить светом большее количество жителей»,

– просят энергетики.

Ранее сообщалось, что сегодня утром из-за аварии на одной из высоковольтных одесских подстанций без света остался микрорайон Черемушки. Но уже после полудня в ДТЭК отчитались, что все жители этого крупного микрорайона уже со светом.

Сутки назад ситуация со светом в Одессе сложилась критическая, в связи с чем были введены экстренные отключения. В домах многих одесситов не было света более 8-9 часов.

Читайте также: В Одессе будут экономить электричество: сократят электротранспорт и освещение улиц.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua