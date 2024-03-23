Будут ли отключать свет в Одессе вечером 23 марта?

По состоянию на вечер субботы, 23 марта 2024 года, в Одессе и в Одесском районе области продолжают действовать графики стабилизационных отключений. Это вынужденная мера после массированного обстрела рашистами энергообъектов Украины и в частности, Одесской области в ночь на 22 марта.
По информации компании «ДТЭК Одесские электросети» благодаря тому, что сегодняшний день оказался по-весеннему теплым и, соответственно, уменьшенному электроснабжению клиентов, энергетикам удалось обеспечить электричеством всех жителей Одесской области. Тем не менее, после последнего вражеского обстрела ситуация в энергосистеме области остается сложной.
«Графики стабилизационных отключений продолжают действовать, пока энергетики производят ремонты поврежденного оборудования»,
– сказано в сообщении ДТЭК.
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В других районах области ограничений нет.
Одесситов и жителей Одесского района по-прежнему призывают потреблять электроэнергию разумно.
«Ограничьте использование уличного освещения, фасадов и вывесок, не включайте одновременно все энергоемкие приборы, а пользуйтесь ими поочередно. Умное потребление поможет энергетикам обеспечить светом большее количество жителей»,
– просят энергетики.
Ранее сообщалось, что сегодня утром из-за аварии на одной из высоковольтных одесских подстанций без света остался микрорайон Черемушки. Но уже после полудня в ДТЭК отчитались, что все жители этого крупного микрорайона уже со светом.
Сутки назад ситуация со светом в Одессе сложилась критическая, в связи с чем были введены экстренные отключения. В домах многих одесситов не было света более 8-9 часов.
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