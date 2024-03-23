Білий лебедю, звідки ти: у селі Пиріжна оселилися ці дивовижні птахи

Неймовірне видовище. Гордовитий вигін шиї, величава постава, неквапливі, плавні рухи поверхнею води. Недарма лебідь є джерелом натхнення митців, символом добра, благородства і подружньої вірності.

Разом з тим ця чудова картина викликає почуття смутку. Люди переживають, що там, де колись селились ці чудові птахи, сьогодні точаться бої. Тому і не змогли лебеді повернутися до своїх гнізд і обрали для гніздування цей мальовничий ставок серед смарагдової зелені Пиріжної. Всі небайдужі мешканці закликають односельців не зрадити довірливість цих птахів, допомогти їм обжитися у Пиріжній.

Фахівці стверджують, що корм лебеді добувають собі самі. Якщо ж люди надумають погодувати їх, то корм – пшеницю, вівсянку, кукурудзу – краще розсипати на березі водойми. Лебедям ще смакує морква і капуста.

Від того, як люди дбатимуть про птахів, залежить, чи стане ця гарна місцина їх домом.

Неймовірні факти про лебедів

Відомо, ці птахи сімейства качиних славляться постійними парами, які розпадаються тільки із загибеллю одного з партнерів. Лебідь-шипун – найбільший з усіх лебедів. Йому немає рівних у силі й відвазі. Ударом свого могутнього крила він, захищаючи гніздо, здатний вбити лисицю або собаку, зламати руку людині. При обороні від ворогів птах пускає в хід і свій потужний дзьоб. Яйця лебідя-шипуна найбільші серед літаючих птахів. Лебідь є також чемпіоном за кількістю пір’я – близько 25 000 штук. Середня тривалість життя лебедів – 23-25 років, але у неволі багато з них доживають до 40-42 років.