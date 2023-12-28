Баница, колядки и волшебные палочки: встречаем новый год по-болгарски

Благодаря своей профессии я бывала в разных городах и селах и встречалась со многими людьми. Так вот, те, кого я угощала баницей собственного приготовления, навсегда остались моими друзьями. Без преувеличения.

Баница действительно очень вкусное блюдо. А под Новый год она приобретает еще и магические свойства, от чего в восторге и дети, и взрослые. Итак, приглашаем в мир болгарских новогодних традиций.

Первые упоминания

История болгарской баницы очень древняя и поэтому немного неясна. Вероятно, это блюдо начали готовить еще во времена славянской древности. А уже в X-XI веках оно было незаменимым на болгарском праздничном столе.

Многие западные миссионеры, которые проходили через Болгарию между XVI и XIX веками, сохранили яркие воспоминания о болгарской выпечке на всю жизнь. О ней даже упоминали в дипломатических отчетах европейским правительствам. «У болгар есть очень вкусная тонкая выпечка, которая готовится из муки, творога и сметаны и называется «мельница», и я горячо рекомендую ее каждому путешественнику, который проезжает через болгарские города», — писал англичанин Джеймс Бейкер в 1874 году.

И так, на протяжении веков, из года в год, праздник за праздником, баница гордо занимает свое царское место на болгарском столе, независимо от того, где этот стол накрыт — в Болгарии или в южной части Одесской области, куда много лет назад переселились болгары.

Наверное, многие знают, как приготовить баницу, ведь всем по вкусу это блюдо. А каждая болгарская хозяйка просто обязана уметь его готовить, а болгар — и это не секрет — в нашей области очень много. Но все же оставлю здесь рецепт. Уверена, кто-то захочет сделать его впервые.

Рецепт приготовления баницы

Просеиваем 800 граммов муки через мелкое сито. Добавляем немного соли и замешиваем мягкое тесто. Затем делим его на несколько частей. Из каждого куска делаем шарик. Шарики раскатываем скалкой так долго, пока они не превратятся в очень тонкие лепешки. Опытные повара утверждают, что чем тоньше будут лепешки, тем вкуснее получится баница. В форму, хорошо смазанную сливочным маслом, выкладываем один за другим коржи, а между каждым кладем смесь с тертой брынзой, смешанной с двумя яйцами и 100 г молока. После каждых двух коржей добавляем маленькие шарики сливочного масла. Когда все коржики выложены в форму, покрываем их сверху соленым кремом (взбиваем сметану с двумя яйцами и щепоткой соли). Теперь осталось только разогреть духовку и испечь баницу.

Поскольку для болгар это блюдо — символическое, его готовят также в святую ночь, в ночь, когда рождается новый год. Но новогодняя баница у болгар очень особенная. Ведь в ней прячут кусочки веток от фруктовых деревьев, которые символизируют что-то приятное. Например, здоровье, удачу, новое приобретение, свадьбу, пополнение в семье и тому подобное.

Гадание на банице

На праздничный ужин вся семья собирается за столом. Самый старший мужчина или женщина сначала окуривает помещение, затем трижды крутит противень с только что испеченной баницей, и каждый берет тот кусок, который оказывается ближе к нему после трехкратного закручивания. В некоторых семьях судьбу определяет самый маленький из членов семьи — именно ребенок должен сказать, какой кому кусочек достанется после того, как самый старший закрутит противень.

А дальше наступает волнующий момент поиска веток. По тому, какая именно выпадет ветка, гадают, кому с чем повезет в течение года. В каждой семье сами решают, какая ветка что означает. В кувшин также кладут монетку, которая символизирует богатство. Тот, кто найдет ее в своем куске, обычно радуется больше всего, а тот, кто находит мирзел (лень), становится объектом насмешек. Это так, потому что для трудолюбивых болгар получить лень как пророчество на новый год — это оскорбительно. И хотя к этому относятся немного с юмором, но больше радуются, когда эта лень выпадает кому-то другому из членов семьи, а не тебе самому. Сегодня часто веточки заменяют бумажками с пожеланиями, которые можно положить как внутрь баницы, так и прикрепить сверху (как на фото).

Кто такие сурвакари?

А после ужина все ждали ребят-сурвакаров. Сурвакари — это те, кто на Сурву (именно так болгары называют Новый год) выполняют обряд сурваканья. Это древний обычай, который живет и сегодня.

Слово «сурваки» происходит от «суров» — сырой, свежий, относительно свежесрезанной под Новый год «сырой» ветки дерева.

В первые часы нового года и в течение всего дня сурвакари, одетые празднично, ходят по домам, чтобы поздравить всех с Новым годом. Поют колядки, они постукивают людей по спине украшенной кизиловой веткой. В старину в этот день юноши ходили по тем домам, где жили незамужние девушки. Таким образом, следуя традиции, парни выбирали невесту. Сегодня этот обычай сохранился немного в другом виде: чаще всего сурвакари — это дети, которые приветствуют своих родителей, дедушек и бабушек, похлопывая их сурвачкой, а те взамен одаривают детей гостинцами и деньгами.

Сегодня в сельских школах, на уроках краеведения, накануне праздника учителя изготавливают с детьми сурвачки, разучивают обрядовые песни. Также проводятся выставки палочек-сурвачек, которые потом дети забирают домой и «используют за

Болгарские волшебные палочки

Волшебные палочки делают из кизила. Это растение зацветает первым, а родит последним и почти целый год не вянет. Следовательно, и считается, что от постукивания им человеку передается жизненная сила дерева. В селах Буджака очень часто веточки делают из ивы, которую также считают символом долголетия и несокрушимости.

Эти волшебные ветви сгибают таким образом, что вся конструкция становится похожей на одну или несколько букв «ф». Их украшают всем, что символизирует достаток и благосостояние — воздушной кукурузой, блестящими лентами, клубками шерсти, разноцветной пряжей, сухофруктами, монетами и маленькими бубликами — кренделями. Чары сурвачки действуют только 1 января. Поэтому за праздничные ночь и день надо успеть постучать по спинам всех родственников и пожелать здоровья, согласия и успехов.

Сначала сурвачкой нужно коснуться сердца человека — чтобы оно было здоровым и добрым, потом головы — чтобы помыслы человека всегда были чистыми и здравимыми, обеих рук — чтобы они не уставали работать на протяжении всего года, и ног — чтобы ноги крепко держали человека на земле! Слова пожеланий звучат вот так:

Сурва, сурва година, Весела година! Златен клас на нива, Червена ябълка в градина, Жълт мамул на леса, Едър грозд на лоза, Пълни кошери със мед, малки пиленца навред! Да ви е честита Новата година, До година, до амина! ***** Поздравляем с Новым годом! Пусть он будет веселым, с золотыми колосьями в поле, с красными яблоками в саду, с желтым коконом на лесах, с большими гроздьями на лозах, с ульями, полными меда, и маленькими цыплятами повсюду! С Новым годом вас, До следующего года, до амина!

После того как сурвачка выполнит свою обрядовую роль, ее не хранят, но и не выбрасывают просто так. Ее либо забрасывают на крыши своих домов — высота символизирует рост, а значит, урожай, здоровье и плодовитость в новом году; либо прячут под крышу в помещениях, где держат домашний скот.

А на следующий год делают новую сурвачку, которой ребята будут благословлять на новые свершения, здоровье, благополучие и счастье.