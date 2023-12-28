Более 200 обстрелов: каковы последствия российского террора на Одесщине

Об этом на брифинге рассказал руководитель Одесской областной прокуратуры Игорь Домущей.

В частности, совершено 113 обстрелов ракетным оружием воздушного, морского и наземного базирования: всего более 203 ракет без учета сбитых силами ПВО, 80 обстрелов беспилотниками, две авиационных бомбардировки, семь обстрелов корабельной артиллерией, сообщил прокурор.

В результате обстрелов погибли 55 гражданских лиц, из них 2 детей и ранения 241 гражданское лицо, из них 27 детей.

Прокуратура документирует военные преступления, факты нарушения норм международного гуманитарного права, собирает доказательную базу для привлечения агрессора к ответственности судебными институтами с международной юрисдикцией.

“Из-за обстрелов получили повреждение и разрушение собственное имущество более 9000 жителей Одесского региона. В частности, существенно повреждено более 300 частных жилых домов и квартир, а 53 полностью уничтожены. Уничтожен девятиэтажный жилой дом на 106 квартир. Еще более 6100 жилых квартир, частных домов, учебных заведений, общепита и других зданий повреждены взрывной волной. Разрушены и повреждены здания 39 баз отдыха в прибрежной зоне, принадлежащих частным предприятиям”, – рассказал Игорь Домущей.

Читайте также: У Сергіївці від російської ракети загинули мама та син

Кроме того, уничтожены нежилые складские помещения 72 частных предприятий и хозяйств, складские помещения логистического центра крупного супермаркета, крупный торговый центр, в котором хранилось имущество и осуществляло свою деятельность более 300 частных предприятий, а также здание продуктового гипермаркета «Фоззи».

Разрушены более 130 торговых павильонов в прибрежной зоне, торгового комплекса «7км», а также десятиэтажное здание бизнес-центра на проспекте Шевченко.