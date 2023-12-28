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Троих защитников Одесщины наградили посмертно (фото)

Троих защитников Одесщины наградили посмертно (фото)

В Раздельнянской территориальной громаде родственникам погибших героев вручили государственные награды. Защитников Украины посмертно наградили орденами «За мужество» ІІІ степени.

Об этом сообщили на сайте Раздельнянской территориальной громады.

нагородження захисників

В ходе встречи с членами семей погибших военнослужащих, нагрудные знаки и удостоверения, подписанные Президентом Украины, вручили родственникам:

  • Сергея Викторовича Хмелевского,
  • Сергея Владимировича Дмитриева,
  • Владислава Михайловича Неизвестных.

Орден «За мужество» предоставляется при исполнении воинской, служебной, гражданской обязанности в условиях, связанных с риском для жизни.

нагородження захисників

Погибшие защитники Украины отдали свою жизнь за свободу и независимость Украины. Все они погибли при выполнении боевого задания и выполняя меры по обеспечению нацбезопасности.

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Сергей Хмелевский – военнослужащий 1992 года рождения, погиб, выполняя боевое задание вблизи города Бахмут (Донецкая область).

нагородження захисників

Сергей Дмитриев – старший сержант, гранатометчик 1983 года рождения, погиб 21 февраля 2023 во время выполнения мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны страны.

нагородження захисників

Владислав Неизвестных – 1992 года был старшим сержантом. Погиб 3 марта 2023 во время выполнения боевого задания на Донетчине.

нагородження захисників

Светлая память погибшим защитникам Украины будет вечно жива, пока мы, неся в сердцах героизм их подвигов, признаем их неоценимую жертву ради национальной независимости, —

написали на сайте Раздельнянской громады.

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