Троих защитников Одесщины наградили посмертно (фото)

В Раздельнянской территориальной громаде родственникам погибших героев вручили государственные награды. Защитников Украины посмертно наградили орденами «За мужество» ІІІ степени.
Об этом сообщили на сайте Раздельнянской территориальной громады.
В ходе встречи с членами семей погибших военнослужащих, нагрудные знаки и удостоверения, подписанные Президентом Украины, вручили родственникам:
- Сергея Викторовича Хмелевского,
- Сергея Владимировича Дмитриева,
- Владислава Михайловича Неизвестных.
Орден «За мужество» предоставляется при исполнении воинской, служебной, гражданской обязанности в условиях, связанных с риском для жизни.
Погибшие защитники Украины отдали свою жизнь за свободу и независимость Украины. Все они погибли при выполнении боевого задания и выполняя меры по обеспечению нацбезопасности.
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Сергей Хмелевский – военнослужащий 1992 года рождения, погиб, выполняя боевое задание вблизи города Бахмут (Донецкая область).
Сергей Дмитриев – старший сержант, гранатометчик 1983 года рождения, погиб 21 февраля 2023 во время выполнения мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны страны.
Владислав Неизвестных – 1992 года был старшим сержантом. Погиб 3 марта 2023 во время выполнения боевого задания на Донетчине.
Светлая память погибшим защитникам Украины будет вечно жива, пока мы, неся в сердцах героизм их подвигов, признаем их неоценимую жертву ради национальной независимости, —
написали на сайте Раздельнянской громады.