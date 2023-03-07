Наш Кобзарь: в Одессе открылась праздничная экспозиция на военном положении (фоторепортаж)

В выставочном зале Одесской организации Национального Союза художников Украины (улица Торговая, 2) открылась выставка одесских художников. Экспозиция праздничная: она посвящена 209-й годовщине со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко, который отмечается 9 марта.

Праздник, правда, на военном положении, как и вся наша жизнь. Как соединилась тема осмысления творчества великого украинского поэта и художника и день сегодняшний?

Тарас Шевченко – знакомый и неожиданный

В экспозиции представлены работы Сергея Савченко и Ларисы Демьянишиной, Олега Недошитко, Натальи Бережной, Евгения Божко и многих других одесских художников.

На выставке вы увидите портреты самого Кобзаря. Некоторые из них удивляют новым видением и переосмыслением и самого образа Тараса Шевченко, и его творчества.

Большинство работ – словно иллюстрации к его поэтическим строкам, зачастую пророческим. Даже названия многих работ не случайно названы шевченковскими строчками: так поразительно соединились творчество самого Кобзаря и такой непростой день сегодняшний.

И память о Кобзаре, и вера в лучшее

…Горящая свеча освещает квартиру художника, в сегодняшний напоенный солнцем пейзаж врывается воздушная тревога, абстрактные образы и тревожат, и дарят надежду, а знаменитая «Червона калина» представлена в образе украинской девушки…

Все это и многое другое, представленное на одной выставке – современная Шевченкиана, пронизанная и особой любовью к Кобзарю, и новым прочтением созданного самим Кобзарем. Война ведь и в самом деле многое заставляет переосмыслить, осознать, понять, если хотите – по-новому ощутить…

Украинские народные мотивы стали своеобразным лейтмотивом выставки, посвященной памяти Тараса Шевченко. Они светлы и полны надежды и веры – того самого главного, что необходимо всем нам.

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