Новости Одессы и Одесской области

Наш Кобзарь: в Одессе открылась праздничная экспозиция на военном положении (фоторепортаж)

Наш Кобзарь: в Одессе открылась праздничная экспозиция на военном положении (фоторепортаж)

В выставочном зале Одесской организации Национального Союза художников Украины (улица Торговая, 2) открылась выставка одесских художников. Экспозиция праздничная: она посвящена 209-й годовщине со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко, который отмечается 9 марта.

Праздник, правда, на военном положении, как и вся наша жизнь. Как соединилась тема осмысления творчества великого украинского поэта и художника и день сегодняшний?

Тарас Шевченко – знакомый и неожиданный

В экспозиции представлены работы Сергея Савченко и Ларисы Демьянишиной, Олега Недошитко, Натальи Бережной, Евгения Божко и многих других одесских художников.

На выставке вы увидите портреты самого Кобзаря. Некоторые из них удивляют новым видением и переосмыслением и самого образа Тараса Шевченко, и его творчества.

Большинство работ – словно иллюстрации к его поэтическим строкам, зачастую пророческим. Даже названия многих работ не случайно названы шевченковскими строчками: так поразительно соединились творчество самого Кобзаря и такой непростой день сегодняшний.

Выставка, стенд
Тарас Шевченко на картине
Экспозиция в Одессе
Выставка в Одессе
Работы одесских художников, Кобзарь
Выставка в честь дня рождения Т.Шевченко
В Одессе открылась выставка
На выставке одесских художников

И память о Кобзаре, и вера в лучшее

…Горящая свеча освещает квартиру художника, в сегодняшний напоенный солнцем пейзаж врывается воздушная тревога, абстрактные образы и тревожат, и дарят надежду, а знаменитая «Червона калина» представлена в образе украинской девушки…

Все это и многое другое, представленное на одной выставке – современная Шевченкиана, пронизанная и особой любовью к Кобзарю, и новым прочтением созданного самим Кобзарем. Война ведь и в самом деле многое заставляет переосмыслить, осознать, понять, если хотите – по-новому ощутить…

Одесские художники, экспозиция
Работы одесских художников
Работы одесских художников, выставка
Картины одесских художников
Работы одесских художников, пейзаж
Выставка в честь дня рождения Тараса шевченко
Выставка в честь Кобзаря
Работы одесских художников, Червона калина
Выставка работ одесских художников

Украинские народные мотивы стали своеобразным лейтмотивом выставки, посвященной памяти Тараса Шевченко. Они светлы и полны надежды и веры – того самого главного, что необходимо всем нам.

Читайте также: В Одессе представили выставку уникальных работ, посвященных жизни Леси Украинки.

Фото автора

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить