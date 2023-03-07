В Одессе мужчина ограбил, похитил и изнасиловал девочку: суд вынес приговор

В Одессе завершился судебный процесс над преступником, который ограбил несовершеннолетнюю, лишил ее свободы и многократно насиловал.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

Преступником оказался уроженец города Килия Одесской области, который уже дважды был осужден за воровство. Он несколько раз совершал изнасилование и запугивал жертву, чтобы она не сообщила о преступлении правоохранителям.

Изнасилование, по которому мужчина получил приговор, произошло в Одессе в марте 2018 года. На тот момент потерпевшей было всего 14 лет.

Следствием установлено, что мужчина заманил знакомую девушку в заброшенное здание на улице Приморской под предлогом возврата денег за телефон, который она просила продать. Когда потерпевшая вошла, он захлопнул входную дверь и, пригрозил ножом, заставив отдать ему другой телефон, который она имела при себе.

Затем он заставил девушку раздеться и начал насиловать разными способами больше часа.

Мужчина не отпустил свою жертву, оставался с ней в заброшенном доме. И на следующий день снова ее изнасиловал несколько раз, после чего скрылся. Потерпевшая девушка в тот же день обратилась в правоохранительные органы.

Экспертиза установила, что до изнасилования у девушки половых отношений не было.

Свою вину мужчина не признал, утверждая, что потерпевшая добровольно согласилась на интимные отношения.

Приморский районный суд Одессы признал мужчину виновным в грабеже и изнасиловании и отправил преступника на девять лет за решетку.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как воспитывать ребенка, чтобы тот не стал насильником или жертвой сексуального насилия.

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