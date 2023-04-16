Новости Одессы и Одесской области

Волонтеры с Ананьевщины уже девять лет помогают украинским военным

Волонтеры с Ананьевщины уже девять лет помогают украинским военным

Волонтерская организация «Большие сердца» Ананьевской городской громады — одна из старейших в Одесской области — начала свою благотворительную деятельность еще в ноябре 2014-го и была единственной в области, имеющей официальный статус. Учредила и объединила земляков-патриотов педагог, жена атовца Анна Самотей.

ВО «Большие сердца» за свою деятельность получили несколько важных наград: 

  • высшее благотворительное отличие Украины «Ангел добра» в номинации «Волонтер: организация»;
  • победитель всеукраинского конкурса «Благотворительная Украина» в номинации «Волонтерство» (2015);
  • III место в номинации «Волонтерская деятельность» (2018);
  • победа в номинации «Местная благотворительность» (2019-2020 годы).

В 2019 году при содействии областных и местных властей в городе заработал Центр отдыха и реабилитации участников АТО и их семей.

диплом победителей на конкурсе

— Начиная с антитеррористической операции, с тех пор как рашисты напали на нашу страну, и до сегодняшнего дня мы постоянно держим связь с воинами-земляками. Каждый день интересуемся, в какой помощи наши ребята нуждаются, — рассказала волонтер.

— Уже есть три филиала:

  • в селе Гандрабуры Ананьевского городского совета;
  • в селе Долинское Долинского общества;
  • в поселке Центральное Снегиревской общины Николаевской области.

В течение российско-украинской войны на базе волонтерского центра изготовлено 15 тысяч квадратных метров маскировочных сеток, 25 кикимор для снайперов. Также изготовляют «витаминные смузи» из лимонов, имбиря и меда, набивают сигареты, вяжут теплые носки и коврики, сшили около 100 штук комплектов теплого белья и т.д. Работники учебных заведений лепят вареники, пекут вертуты и сладости. В Гандрабурском филиале изготовили 3 тысячи окопных свечей. Недавно начали производить каши с мясом в реторт-пакетах.

плетение маскировочных сеток

Анна Самотей также рассказала, что земляки из-за границы прислали основу для сеток, лекарства, спальные мешки, берцы, саперные лопатки, приборы ночного видения, бинокли, квадрокоптер, дальномер, войск форму, балаклавы и т.д.

Волонтеры регулярно отправляют партиями на передовую по 250 посылок. Благодаря программе «Новая почта – гуманитарная», посылки посылаются бесплатно.

Не забывают и о семьях военных, которым помогают продуктовыми наборами, а внутренне перемещенным лицам — еще и одеждой. Для сбора средств в поддержку ВСУ организуются благотворительные мероприятия.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Юрій Федорчук ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить