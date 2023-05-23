Новости Одессы и Одесской области

Улицы Одессы с сегодняшнего дня будут охранять двухколесные патрули (фото)

Улицы Одессы с сегодняшнего дня будут охранять двухколесные патрули (фото)

С 23 мая одесские улицы будут контролировать велопатрули. Инспекторы будут ездить по паркам и пешеходным зонам, патрулировать центральную часть города, набережные и улочки, труднодоступные служебным автомобилям.

Днем, при благоприятных погодных условиях, велопатрули будут следить за общественным порядком, будут привлекаться к охране правопорядка во время массовых мероприятий и там, где будут большие скопления людей.

велопатруль

Также инспекторы велопатрулей будут бороться с недобропорядочными водителями, которые пренебрегают правилами и паркуются в пешеходной части города и на велодорожках, сообщают в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

велопатруль

Напомним, что в предыдущие годы велопатруль дежурил на Трассе здоровья для безопасности пешеходов, а также контролировал парковку водителей на велодорожках и в запрещенных местах.

«Это эффективный способ охраны общественного порядка, который давно и успешно практикуется в управлениях патрульной полиции», — отметил начальник УПП в Одесской области, Дмитрий Хмарук.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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