В Одесской научной библиотеке презентовали книгу профессора из Словении о граффити (фоторепортаж)

Война войной, а культурные события в Одессе на международном уровне – еще одно свидетельство того, что Украина победит. Более того: уже побеждает, прежде всего, на культурном фронте.

22 мая 2023 года в отделе редких изданий и рукописей Одесской национальной научной библиотеки (ОННБ) состоялась творческая встреча с Митей Великоней, доктором философии, профессором культурологии Люблянского университета (Словения), и презентация его книги «Изображение несогласия: политические граффити и уличное искусство», переведенной на пять языков. Ее украинская версия вышла на днях в Издательском доме «Гельветика» (Одесса). Издание по такой теме в Украине публикуется впервые.

В мероприятии приняли участие представители Посольства Словении в Украине. Генеральный директор ОННБ Ирина Бирюкова провела высоких гостей по залам старого здания библиотеки. Гости внимательно слушали ее рассказ об истории и настоящем старейшей в Украине библиотеки. А затем гости из Словении оставили пожелания в книге отзывов ОННБ.

Приятно, что мероприятие привлекло внимание молодежи. Зал был до отказа заполнен студентами одесских вузов. Они с интересом слушали лекцию ученого, вышедшую далеко за пределы дискуссии «граффити – это вандализм или искусство?». Автор книги раскрыл социальную составляющую работ уличных художников, сделав междисциплинарный анализ ностальгических, патриотических, ультраправых, футбольно-фанатских и шовинистических граффити и стрит-арта. Словом, исследовал, кому/против кого они направлены и почему используются как политические СМИ.

Митя Великоня отметил, что его методология преследовала цель исследования с четырех точек зрения. Это анализ прочтения граффити в контексте реакции на события на момент создания, общения с автором граффити, собственное знакомство с работой и влияния/реакции на аудиторию граффити.

В культурологические аспекты феномена граффити собравшихся погрузил историк искусства Кирилл Липатов. Он не считает стрит-арт искусством и говоря о феномене, вспомнил о картине Пьеро Делла Франческа «Вид идеального города», где все дома без надписей, а улицы – безлюдны.

В конце мероприятия иностранные гости пообщались с присутствующими в формате «без галстуков» и пригласили студентов для совместного фото.

Фото предоставлено ОННБ