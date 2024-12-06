Без воды, стирки и гигиены: как наши защитники живут между штурмами и обстрелами?

«Важно, чтобы еда готовилась с любовью»

Сергей Гуцалюк, офицер ВСУ и начальник Первого межрегионального территориального отдела Украинского института национальной памяти. Про военный быт он знает с 2015 года.

– На линии столкновения ситуация всегда непредсказуема: обстрелы могут начаться внезапно, а бои продолжаться от нескольких минут до нескольких суток. Но во время передышки на базе распорядок дня становится упорядоченным: подъем, завтрак, умывание, обустройство быта, чистка оружия.

Сергей говорит, что сейчас на позициях мало кто держит домашних животных или огород из-за постоянных боевых действий. Но хозяйство было распространено во время АТО и ООС.

– Когда я находился под Мариуполем, у нас побратимы имели небольшой огород. Он достался по наследству от морских пехотинцев, которых мы сменили с 36-й бригады. Так что все лето имели что-то для салатов. Но на таких локациях редко увидишь живность, потому что она боится взрывов и обстрелов. Коты и собаки – это другое дело. Они как антидепрессанты для военных. Во-первых, животные напоминают о доме, во-вторых, это живые существа, которые тебе доверяют и зависят от тебя.

Также пушистики помогают бороться с грызунами в блиндажах и окопах. Сергей шутит, что если бы не кошки, мыши съели бы их. Есть много случаев, когда животные испытывают опасность перед обстрелами или боестолкновением.

А вот места для отдыха обустроены очень просто. Это может быть стеллаж из подручных материалов, например веток, досок или фанеры, на который кладут каримат и сверху спальник.

– Жилье – это блиндаж. Он может вмещать от 3-4 до 15-20 человек. В нем может быть печь или буржуйка. Для освещения и обогрева используем и свечи. Окоп — сооружение для защиты и используется для коммуникации между другими линиями обороны.

В каждом подразделении всегда есть человек, любящий и умеющий готовить. Такой человек пользуется большим уважением среди бойцов.

– Важно, чтобы рацион был разнообразен, а еда готовилась с любовью. Готовят все: борщ, уху, разные каши, салаты, блины, вареники. Кроме того, от волонтеров поступает много вкусностей, обычно на праздник. Одно из любимых блюд – это перемазанный вафельный тортик сгущенным молоком или вареньем. Когда же бойцы выходят на рейды или штурмы, они берут с собой только сухой паек и воду.

Личная гигиена в армии – залог здоровья, комфорта и профилактики заболеваний. За это в каждом подразделении ответственность несут, в первую очередь, командиры.

– Во время боевых действий очень выручают влажные салфетки. Когда же есть возможность, во время передышки некоторые бойцы организуют помывку или баню с 2-3 литрами нагретой воды.Что касается стирки, все зависит от того, как быстро запачкалась одежда.

В полевых условиях лечение максимально простое. У каждого бойца должен быть набор базовых лекарственных средств, особенно противовирусных. Простудиться в холодное время года очень легко, поэтому почти каждый солдат болеет.

– Для профилактики и лечения по возможности используем обогрев и народные средства: чеснок, лук, имбирь, имбирный чай. Популярна смесь имбиря, лимона и меда.

Мобильной связи и интернета на линии столкновения обычно нет. Это связано с работой систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). На передышке доступ к связи есть благодаря «Старлинку».

– Что касается личных моментов, то они добавляют тепла в строгий быт. У каждого есть свои любимые вещи: турка, кофе, компания, с которой можно поделить эти приятные минуты. Я всегда беру в командировку турку и портативную газовую плиту. Встаю раньше всех и готовлю кофе для ребят. Это небольшая традиция, которая дарит ощущение домашнего уюта, – делится личным офицер.

«Твой душ – это пол-литра воды: половиной намочился, половиной смыл»

Мия – военный медик. До войны она профессионально занималась фигурным катанием, но в 2020 году, в 18 лет, вступила в ряды Вооруженных сил Украины. Из-за очков и кардиостимуляторов ее сначала воспринимали скептически. Сегодня Мия служит на передовой, эвакуирует раненых на Курском направлении.

Первый боевой опыт Мия получила на Донбассе во время учебной ротации. Она ожидала тренировки в тылу, но сразу оказалась в семи километрах от линии фронта.

– Тогда начались настоящие боевые реалии. Во-первых, турникет и бронежилет должны быть всегда рядом. Во-вторых, наша командирша все время устраивала экзамены на выживание. К примеру, неожиданно заходила в душ с криком: «Граната!». Вот такая она, наша обыденность.

Мия рассказывает, что большую часть времени медики живут в подвалах. Это минимальная защита от обстрелов, особенно когда привозят раненых бойцов. Спят в спальниках на кариматах, с собой всегда берут тёплую одежду и налобный фонарик. У военных и медиков нет предубеждений по поводу того, кто должен готовить. Но некоторые девушки стремятся создать домашний уют даже в полевых условиях.

– На дежурстве или выезде обходимся сухпайками. Но если есть возможность, стараемся готовить. К примеру, в Орехове без воды, света и газа, под обстрелами КАБов, мы обустроили кухню. Кто готовил, кто убирал. Мы не делим на «свое – мое». Все, что кто-то покупает, сразу становится общим. Если летом появляется возможность остаться на одном месте, иногда сажаем зелень. Однако животных или огород мы не держим, потому что можем в любой момент сменить локацию.

Особенно тяжело на войне с личной гигиеной. Иногда душ – это просто пол-литра воды: половиной намочился, половиной смыл. Бывает, что помогают влажные салфетки или нагревающиеся сухие души – это уже сойдет за настоящую спа-процедуру. Нижнее белье и отдельную одежду часто просто выбрасывают, потому что стирать нет возможности.

– Когда я была на Авдеевском направлении, муж отправил мне посылку с сухими душами. Но там был интересный момент: к мыльной салфетке прилагался пакетик, который ее нагревал. Это было, как в рекламе: «О, «Палмолив», мой нежный гель».

Есть ли место красоте на войне? Мия отвечает, что есть! Даже на войне хочется выглядеть хорошо. Например, она делала укладку волос с помощью буржуйки. Это выглядело очень забавно, но работало. Некоторые делают маникюр на позициях, кто-то наращивает ресницы, чтобы не беспокоиться о макияже. Мия говорит, что когда ты выглядишь красиво, чувствуешь себя сильнее.

– Я считаю, что воевать надо с комфортом: если можно купить рыбу и пожарить стейки на огне или повесить гамак между деревьями, я это сделаю, даже если это Донбасс.

Несмотря на все трудности, медик сохраняет оптимизм и говорит, что война учит находить выход из любой ситуации.

«Иногда делаю маникюр, тогда чувствую себя женщиной»

Боевой медик с позывным «Вомбат» присоединилась к борьбе с оккупантом еще во время Революции Достоинства. Позже присоединилась к киевской ячейке «Патриота Украины», которая впоследствии стала батальоном и дальше полком «Азов». Позже «Вомбат» посвятила себя спорту, но с началом полномасштабного вторжения вернулась в строй. Ее путь начался на Купянском направлении, а затем продолжился на Донбассе, который она особенно полюбила.

– Сначала я помогала в госпиталях, разбирала завалы на деоккупированных территориях, а позже эвакуировала мирных жителей из Бахмута и других горячих точек. В 2023 году я подписала контракт с ВСУ. Это было нелегко из-за бюрократических процедур, но теперь я боевой медик в разведывательном подразделении: немного лечу, немного пишу, люблю стрелять. Я работала на кейс-эваке, дежурила на позициях, а сейчас сопровождаю раненых и больных, занимаюсь госпитализациями и реабилитацией, оказываю другую медицинскую помощь.

«Вомбат» говорит, что будни бывают разные, в зависимости от поставленных задач. Иногда задач очень много, иногда немного покоя, но предсказать, как сложится день, невозможно.

– Мое утро начинается с кофе «3 в 1», а вечер – с гидазепамом и мелатонином, ведь у всех проблемы со сном. Когда мы не на выезде, живем в сельском доме, нуждающемся в уходе, поэтому приходится заниматься хозяйством. На выезде спим в блиндажах или погребах. Место для сна обустраиваем заранее: кровати из поддонов, сверху каримат или плед.

Также в военном обиходе вещи первой необходимости – генераторы, павербанки, газовая грелка, термос и кипяток. Приготовление пищи на фронте – добровольное дело. Если никто не желает, защитники делают это поочередно.

– Рацион зависит от обстоятельств: что-то выдает продовольственная служба, что-то покупаем сами, что-то приносят волонтеры. В общем, вкусности и лекарства передают волонтеры, в основном друзья и знакомые. Относительно сладостей, большинство их любит, но каждый по-своему заедает стресс. Я, например, очень люблю сухую мивину и напитки-энергетики.

Из-за стресса у женщин нередко возникают сбои в гормональном фоне, поэтому все нужное должно быть под рукой. Важны сухой шампунь, влажные салфетки, сменное белье и другие базовые вещи.

– Сложнее всего заботиться о личной гигиене на выезде, особенно в критические дни. Бывает такое, что когда «кроет» танк или дроны кружатся, как пчелы, нельзя просто выйти в туалет. Когда же находимся на основной дислокации, и с водой повезло, есть возможность стираться и мыться, если только российские военные не уничтожили инфраструктуру. Также я не крашусь, но у меня перманентный макияж – он выглядит как настоящий. Когда работа по месту, делаю маникюр. Так хотя бы немного чувствую себя женщиной, а не кротом, живущим под землей.

Как бы ни было тяжело, «Вомбату» нравится простота военного быта – можно выжить в любых условиях. Особенно вместе с экипажем, который уже становится как семья, где есть распределение обязанностей и взаимопонимание.

«Невероятный борщ в котле и на печи»

Вячеслав, позывной «Оффшор», недавно получил звание младшего сержанта ВСУ. К фронтовому быту он относится с ответственностью. Однако признается, что бытовые трудности зависят от многих факторов: роли офицера или командира, направления, на котором выполняешь задачи, а также от собственного отношения.

– Условия на фронте требуют быстрой адаптации. Как только приходит боевой приказ, подразделение должно перемещаться с локации на локацию. Сначала ты просто выживаешь под ежедневными обстрелами, когда земля буквально плывет от взрывов. Это реалии, которые не покажут в кино или в репортажах.

После недель интенсивных сражений военных обычно отправляют на ротацию. Они размещаются группами в домах в населенных пунктах недалеко от фронта.

– В это время каждый занимается тем, чем может или умеет. Иногда нас отправляют на полигон, где в перерывах между отдыхом тренируемся и выполняем упражнения.

Большим плюсом современной украинской армии Вячеслав считает отсутствие старшинства в быту: здесь все равны, особенно если речь идет о хозяйственных делах.

– Я думал, что все люди умеют готовить. Но оказалось, что для некоторых ребят отварить пельмени – это пик кулинарии, – улыбается Вячеслав. – Поэтому я взял на себя роль повара. Я готовлю, навожу порядок, знаю, как хранить продукты, как их совмещать. Кухня – это моя зона, и здесь никто не может со мной спорить.

Питание военных зависит от места нахождения. В настоящее время армия обеспечивает продуктами хорошего качества – это консервы, крупы, мясо, а иногда и молочка. В полевых условиях из еды это, конечно, сухпайки.

– Я готовлю для своих ребят все, что могу, – борщи, котлеты, супы. Недавно затопили печку в доме, и я сделал борщ в котле. Он получился невероятным! Поверьте, это мой миллион раз сваренный борщ, и я точно знаю, что говорю.

Сейчас Вячеслав с побратимами находится в Сумской области. Они живут на хуторе в мазанке. В ней одна комната с печью, старыми окнами, плохо держащими тепло, дровами, которые приходится рубить, спальниками, на которых трудно отдохнуть, и туалетом на улице. Но это считается хорошими условиями, учитывая, что многие бойцы живут в окопах или в посадке. До этого, в Донецкой области, под Святогорском, они жили в большом доме с водонасосом, стиральной машиной и бойлером.

– Моя кухня – это китайская электроплитка на одну конфорку и мультиварку. Я всегда отказывался от мультиварки, считал ее бесполезной тратой. Но, кажется, Бог на меня обращает внимание, – шутит Вячеслав.

Вячеслав всегда берет с собой два комплекта одежды, постельное белье и подушку, ведь без этого ему трудно обходиться.Тепло и возможность нормально помыться он воспринимает как настоящую роскошь. Стирка же становится отдельным вызовом, особенно в полевых условиях. Впрочем, к счастью, местные жители, с которыми удалось наладить отношения, часто помогают. Сейчас, например, со стиркой военным помогает местная бабушка.

– Всегда важно поддерживать нормальные отношения с местными, даже если они «ватники». Это помогает сохранить человечность. И если ты не сможешь найти общий язык, то останешься без домашних яиц, молока, дров или другого.

Военные также не обходятся без домашних животных, которые становятся их бытом.

– Ребята с радостью ухаживают за котами и собаками. Утро начинается с вопроса: «А коты накормлены?». Ты начинаешь по-другому относиться ко всему живому. Тебе хочется кого-нибудь погладить и потискать. Хотя с мышами я боролся жестко. Попадаешь в дома, брошенные хозяевами, и там настоящее мышиное царство.

Вячеслав говорит, что волонтерской помощи стало гораздо меньше, но даже это поддерживает бойцов на передовой.

– Посылки из школ поступают регулярно, хотя обычно это носки или мелочи. Дело совсем не в том, что мне нужны эти вещи – слава Богу, я могу их приобрести. Но когда находишь детские письма со словами поддержки, тогда понимаешь: все это имеет смысл, ты делаешь это не зря, – вспоминает Вячеслав.