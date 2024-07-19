Одесские охотники за шахедами: кто они и как защищают город

Сначала патрулировали город

В команде добровольческого формирования территориальной громады «Самооборона Одессы» (ДФТГ) — 11 человек, которые работают посменно под командованием опытного солдата с боевым опытом в разных зонах боевых действий с позывным «Красавчик».

Мобильные бригады противовоздушной обороны — это щит, который стоит между жизнью и смертью. Члены ДФТГ защищают наш город и горожан от дроновой опасности с ноября прошлого года.

Я работал на гражданском флоте в оффшоре. Вернулся за пару недель до начала полномасштабной войны. О том, что большая война будет, я понял в 2014, когда услышал как проверяли сирены. Мы отвезли жен и детей на границу, а сами поехали учиться обращаться с оружием. В обычном спортивном тире. Мы учились перезаряжать автомат и стрелять. После этого вместе с ТРО и Правым сектором стали выходить на усиление комендантских патрулей. Ходили по 8 человек, а оружие было только у двоих. Остальные носили палки и коктейли молотова. Вот эта наша группа существует уже более двух лет. Шахеты сбиваем с ноября прошлого года, — говорит доброволец с позывным Кэп.

Дежурство антидронового подразделения в основном заключается в ожидании и обучении, но когда они получают команду по тревоге, они полностью готовы защищать город.

Планшет и пулемет — главное оружие

У нас есть специальное программное обеспечение и планшет. Мы видим шахед за полтора часа до его возможного появления в Одессе. Шахеды эволюционируют. Они очень сильно изменились с 2022 года. Теперь у многих есть камеры, сим-карты, искусственный интеллект. Раньше они летели по заложенным заранее координатам, — говорит член команды «Флеш».

Главное средство поражения шахедов — пулемет. Вспомогательные — обычные автоматы, также на вооружении команды есть мощный прожектор.

Сначала вы слышите беспилотник. Его слышно на расстоянии трех километров. Затем вам нужно выяснить направление — летит он к вам или нет. Когда мы начали работать с дронами, нужно было еще и заниматься математикой, рассчитать скорость пули, скорость дронов, высоту, чтобы эффективнее с ними бороться. Беспилотники становится все сложнее поражать, потому что их модифицируют и красят в черный цвет. Большинство атак происходит ночью, и очень сложно заметить черную кошку на черном фоне. Однако мы сбили 12 дронов — рассказал командир «Красавчик».

Ради детей и будущего

У рядовых членов команды есть основная работа, и они не получают за свое участие в обороне города денег. Но получают гораздо больше.

Ничто не сравнится с тем чувством, когда твоя команда сбивает дрон. На следующий день я иду с детьми по городу. Вижу других детей и матерей. И я рад, что знаю, что мы сбили дрон, который летел в том направлении. Я рад, что мы защитили детей. Нет ничего важнее этого, — сказал член команды с позывным «Матрос».

У моей дочери, должен был быть выпускной в 2022. Со своим молодым человеком она должна была танцевать последний школьный вальс. Она мне пообещала, что они разучат вальс, потренируются, и мы вместе пойдем на море, я сниму, как они будут красиво танцевать, на видео, — говорит Флеш.

Но россия забрала у его дочери выпускной. Вместо него его жена с дочкой вынуждены были спасаться в Европе. Сейчас дочь вернулась на каникулы и они хотят воссоздать тот танец, который так и станцевали два года назад.

Мы все защищаем не только себя, не только свои семьи, но и целый город, всех наших сограждан, которые спокойно спят и верят своим защитникам. Мы хотим это доверие оправдать, — резюмирует Красавчик.

Следует отметить, что члены команды покупают средства защиты за свой счет и сами платят за горючее, чтобы попасть на боевые позиции.

Сергей ПАНАЩУК