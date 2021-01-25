«А мне в Одессу надо позарез»: памяти Владимира Высоцкого (фото)

Сегодня Владимиру Высоцкому исполнилось бы 83… Кумир миллионов: таким он был при жизни, таким и остался после нее, даже теперь, когда уже сменилась целая эпоха. «А мне в Одессу надо позарез»… Строки из его песни звучат так, словно Владимир Семенович снова стремится в наш южный город на съемки. Он снимался здесь часто, потому и памятных мест, связанных с Высоцким, в Одессе много. «Наш Володя» с нами – в фильмах с его участием, его стихах, его песнях. И одесситы по-прежнему трогательно и светло называют его «своим»…

В Одессе есть известный памятник барду у Одесской киностудии, и мемориальная доска, которая находится там же. А еще – скамейка Высоцкого на территории киностудии. В перерыве между съемками он отдыхал на ней. Теперь – арт-объект «нашего Володи».

В фойе киностудии к 80-летию Высоцкого появилась еще одна удивительная вещь – телефонная будка, где можно познакомиться с фотографиями Владимира Высоцкого и Марины Влади. Внутри – текст известной песни «Ноль семь», а, сняв телефонную трубку, каждый мог услышать песни Владимира Высоцкого в исполнении Марины Влади.

Музей киностудии тоже хранит память о Высоцком. Здесь целых два зала, посвященных съемкам известных фильмов, в которых снимался Высоцкий: «Место встречи изменить нельзя» и «Опасные гастроли».

Оба зала – словно две съемочные площадки. Здесь бережно хранится плащ и шляпа Глеба Жеглова, полностью восстановлена обстановка периода борьбы со знаменитой бандой «Черная кошка». И сразу создается ощущение, что само время повернулось вспять, и сейчас сюда, в свой кабинет, зайдут Глеб Жеглов с Шараповым…

Зал, посвященный «Опасным гастролям», тоже полностью погружает в Одессу того времени, когда происходят события фильма. Здесь можно прикоснуться к гитаре Жоржа Бенгальского и к его знаменитому серому в полоску пиджаку.

А еще здесь много фото: маленький Володя, постарше, улыбающийся и печальный, задумчивый и «отрешенный» – везде он, человек, ставший легендой при жизни, поэт и артист, бард. Везде – он, так не любивший фатального исхода.

Одесса – не просто город, а еще и киносъемочная площадка. А Высоцкий снимался в Одессе не раз. И, значит, чуть ли не каждый уголок города связан с ним.

Не так давно «Одесская жизнь» рассказывала о «балконе Высоцкого». Стоит повернуть на него с улицы Гоголя, и перед вами – трехэтажный дом. Помните момент в «Опасных гастролях», где герой Высоцкого Жорж Бенгальский прыгает с балкона? Так вот, выпрыгивал он именно с этого балкона! Кстати, прыжок Высоцкий выполнял сам.

Проходим еще немного кварталов – и мы в одесском Музее звука. Не так давно Музей звука пополнился бобинной записью неизвестного концерта Высоцкого «одесского периода». Кстати, настоящий раритет: бард дал этот концерт «для своих» во время съемок фильма «Место встречи изменить нельзя», где он сыграл роль Глеба Жеглова.

Ну и если вернуться к теме одесских памятников в честь Владимира Высоцкого, то мы часто забываем о еще одном, установленном в Саду скульптур Одесского литературного музея. У этого памятника удивительно трогательное название – «Золотое сердце»…

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