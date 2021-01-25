В Одессе непогода: падают деревья и не ходит «камышовый трамвай»

В понедельник, 25 января, в разных районах Одессы сильный порывистый ветер стал причиной падения крупных веток деревьев.

По сообщению коммунальщиков предприятия «Горзелентрест», большие ветки упали на улицах Ольгиевской, Троицкой, Софиевской, Макаренко, углу улиц Филатова и Космонавтов и парке Победы.

Кроме того, на улице Известковой из-за падения дерева на контактную сеть временно приостановлено движение трамвая №20 («камышового трамвая»). Сейчас на линии работает автобус.

В настоящее время аварийные бригады предприятия «Горзелентрест» ликвидируют последствия непогоды.

Ранее в Одессе и Одесской области было объявлено штормовое предупреждение. Сообщалось, что 25 января будет сильный ветер и дождь.

Фото: Телеграм-канал «Одесса сейчас»