Аварийное отключение воды в районе Мемориала 411-й батареи в Одессе 26 января 2021 года

Сегодня Владимиру Высоцкому исполнилось бы 83… Кумир миллионов: таким он был при жизни, таким и остался после нее, даже теперь, когда уже сменилась целая эпоха.

«А мне в Одессу надо позарез»… Строки из его песни звучат так, словно Владимир Семенович снова стремится в наш южный город на съемки. Он снимался здесь часто, потому и памятных мест, связанных с Высоцким, в Одессе много. «Наш Володя» с нами – в фильмах с его участием, его стихах, его песнях. И одесситы по-прежнему трогательно и светло называют его «своим»…

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