Аварийное отключение воды в районе Мемориала 411-й батареи в Одессе 26 января 2021 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей области, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ на водоводе диаметром 500 мм:
В связи с чем, 26 января 2021 года с 09:00 до 20:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Академика Вильямса (старая Вильямса),
- М. Демченко,
- Амундсена,
- Садовского,
- Саксаганского,
- 1-6 Линии (М.Демченко),
- Эстонская,
- Ямская,
- Омская,
- Белорусская,
- Абрикосовая,
- Вишневая,
- Якутская.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
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