Новости Одессы и Одесской области

Аварийное отключение воды в районе Мемориала 411-й батареи в Одессе 26 января 2021 года

Аварийное отключение воды в районе Мемориала 411-й батареи в Одессе 26 января 2021 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит к сведению жителей области, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения аварийных ремонтных работ на водоводе диаметром 500 мм:

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

В связи с чем, 26 января 2021 года с 09:00 до 20:00, будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • Академика Вильямса (старая Вильямса),
  • М. Демченко,
  • Амундсена,
  • Садовского,
  • Саксаганского,
  • 1-6 Линии (М.Демченко),
  • Эстонская,
  • Ямская,
  • Омская,
  • Белорусская,
  • Абрикосовая,
  • Вишневая,
  • Якутская.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Новости компаний
Новости компаний ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Не стало одесской актрисы Ирины Токарчук
    Не стало одесской актрисы Ирины Токарчук

    В Одессе скончалась актриса театра, кино и телевидения Ирина Токарчук, известная многим зрителям как тетя Сима из знаменитой одесской коммуналки.

    ПОДРОБНЕЕ
  • «А мне в Одессу надо позарез»: памяти Владимира Высоцкого (фото)
    «А мне в Одессу надо позарез»: памяти Владимира Высоцкого (фото)

    Сегодня Владимиру Высоцкому исполнилось бы 83… Кумир миллионов: таким он был при жизни, таким и остался после нее, даже теперь, когда уже сменилась целая эпоха.
    «А мне в Одессу надо позарез»… Строки из его песни звучат так, словно Владимир Семенович снова стремится в наш южный город на съемки. Он снимался здесь часто, потому и памятных мест, связанных с Высоцким, в Одессе много. «Наш Володя» с нами – в фильмах с его участием, его стихах, его песнях. И одесситы по-прежнему трогательно и светло называют его «своим»…

    ПОДРОБНЕЕ
  • В Одессе непогода: падают деревья и не ходит «камышовый трамвай»
    В Одессе непогода: падают деревья и не ходит «камышовый трамвай»

    В понедельник, 25 января, в разных районах Одессы сильный порывистый ветер стал причиной падения крупных веток деревьев.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Как в Одессе моряку уйти в рейс и сколько это стоит?
    Как в Одессе моряку уйти в рейс и сколько это стоит?

    Визит Президента в Одессу был отмечен пикетами моряков. Надев парадную форму, они встретили гаранта плакатами: «Моряки — в плену у коррупции», «Моряк больше не будет молчать!», «Коррупция — в сфере дипломирования моряков». Что вынудило представителей, наверное, самой популярной в нашем городе профессии выйти на акцию протеста, выясняла «Одесская жизнь». (Републикация материала от 28 октября 2020 года).

    ПОДРОБНЕЕ
  • Антибиотики только по рецепту: зачем это нужно?
    Антибиотики только по рецепту: зачем это нужно?

    Мы давно привыкли самостоятельно устранять незначительные проблемы со здоровьем. Это касается не только приема ферментов (препаратов, нормализующих пищеварение) или анальгетиков (болеутоляющих), но и более серьезных лекарств. В частности, антибиотиков.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить