Одесса – съемочная площадка: о киношных адресах города (фото)

Сегодня мы отмечаем Международный день кино, и самое время еще раз с гордостью вспомнить, что Одесса – это еще и город ну очень киношный, который, становился съемочной площадкой едва ли не с первых лет существования кинематографа.

Помнится, создатель Интерактивного музея Владимира Высоцкого, краевед и историк Александр Линкевич по этому поводу сказал следующее:

– Можно назвать какой-нибудь объект (локацию) – и тут же рассказывать, какой эпизод какого фильма здесь снимался. Ну а вообще, я бы сказал так: наш город, так уж исторически вышло, был сплошной киносъемочной площадкой.

Улицы Одессы в фильмах самых разных режиссеров самых разных стран становились и итальянскими (фильм «Миллион в брачной корзине», например, был снят в Одессе в рекордные сроки, всего за 18 дней), и африканскими («Полосатый рейс»), и даже инопланетными.

А какая наша лестница чаще всего снималась в кино? Думаете, Потемкинская? Нет. По числу съемок на первом месте – лестница, которая расположена в самом начале Дерибасовской, за спиной у памятника Дерибасу. Она именуется Лестницей мертвых.

А Военный спуск! Тоже ведь – один из самых киносъемочных. Любили его режиссеры. Тут вам и «Золотой теленок», и «Д`артаньян и три мушкетера», и та же «Ликвидация»…

Мы – на Сабанеевом мосту. Стоит повернуть на него с улицы Гоголя, и перед вами — трехэтажный дом. Помните момент в «Опасных гастролях», где герой Высоцкого Жорж Бенгальский прыгает с балкона? Так вот, выпрыгивал он именно с этого балкона! Кстати, прыжок Высоцкий выполнял сам.

Уголок старой Одессы. Только отсюда можно увидеть во всей красе кадр из фильма «Золотой теленок». Если подойти к знаменитому грифону, и взглянуть оттуда на «задник» старого дома на Военном спуске, то увидите старую одесскую веранду. По ней бежала Зося Синицкая с пляжа, чтобы успеть накормить гражданина Корейко домашним обедом.

Маленький сквер у Одесского национального экономического университета. В этом сквере командор Остап Бендер встречает уже вышедшую замуж за художника Фемиди Зосю, покупающую мужу носки с двойной пяткой.

А одесские дворы!.. Во дворе на Гоголя, 9 снимались фильмы «Мы из джаза», «Одесса-мама».

Но если уж говорить о самом киношном дворе, то, пожалуй, это «странный» двор на улице Леха Качинского, 5. У дома два входа: один – с улицы, второй – с Польского спуска. Именно здесь в 1955 году снимался фильм «Мексиканец». Тогда двор со страшноватым названием превратился в мексиканский квартал Лос-Анджелеса. Здесь же располагалась и квартира подпольного миллионера Корейко в блистательном исполнении Евгения Евстигнеева в фильме «Золотой теленок» (1968 год). Здесь «жила» возлюбленная Давида Гоцмана Нора (сериал «Ликвидация»). В этом же дворе создатели фильма «Жизнь и приключения Мишки Япончика» «поселили» и своего главного героя.

Знаменитый проходной (в городе его называют сквозным) двор, через который можно попасть с Пастера на Елисаветинскую и наоборот – тоже часто снимался в кино.

Мы назвали всего несколько одесских киношных адресов. Но их гораздо больше.

Кстати, в уходящем году у нас появился и свой собственный одесско-киношный ресурс. Как рассказывала «Одесская жизнь», создана карта самых киношных мест Одессы.

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