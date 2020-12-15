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Как грелись одесситы на рубеже XIX-XX веков: огонь, вода и горячие трубы (видео)

Как грелись одесситы на рубеже XIX-XX веков: огонь, вода и горячие трубы (видео)

Продолжаем рассказ о том, как согревали свои дома жители Одессы в позапрошлом веке.

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В конце XIX-начале XX веков центрального отопления в современном понимании в Одессе не существовало. В то время так называли единую систему обогрева для всего дома, а таких домов в Одессе было около 6%, и только треть из них полностью отказалась от дров. Обычно в богатые квартиры проводилось отопление от котла, а мансарды и хозяйственные помещения обогревали по старинке печками.

Для обустройства «теплопункта» в подвале устанавливали котел, от которого тепло поступало в квартиры. Способов «доставки» тепла в жилые комнаты было несколько.

Центральное отопление (от общих котельных) начало появляться в Одессе только в 1930-х годах, и постепенно трубами теплопроводов был охвачен весь город. А с появлением центрального отопления важным элементом в квартирах и домах стали радиаторы.

Больше подробностей – в видео «Одесской жизни».

Первую часть видео о «жилищно-коммунальном хозяйстве» старой Одессы можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Также читайте: Одесса на дровах: как одесситы отапливали свои дома 100 лет назад?

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Редакция ПРОФИЛЬ

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