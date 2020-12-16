Новости Одессы и Одесской области

В Одессе первоклассница «заминировала» школу, желая поиграть с котиком

В Одессе первоклассница «заминировала» школу, желая поиграть с котиком

Сегодня утром одесские полицейские получили информацию о якобы заминировании одной из школ в Суворовском районе города. «Минером» оказалась ученица этой школы.

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Как рассказали в областном управлении Нацполиции, сегодня примерно в 9:50 в полицию позвонили и сообщили, что в школе заложена взрывчатка. На место немедленно отправились оперативники, взрывотехники и кинологи. Из школы эвакуировали 440 человек. Помещение и территорию школы тщательно обследовали, но взрывчатки не обнаружили.

Вскоре выяснилось, что в полицию звонила шестилетняя первоклассница. Свой поступок она объяснила желанием скорее уйти домой, чтобы поиграть с котом.

С девочкой пообщались сотрудники ювенальной превенции и попросили ее впредь не шутить подобным образом, поскольку такие действия караются законом и в данном случае за них придется понести административное наказание ее родителям.

Как сообщала «Одесская жизнь», в конце ноября в Одессе «заминировали» 10 школ.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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