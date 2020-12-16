«В Одессе все проканает»: что пристраивают на Гаванной? (видео)

В Одессе на улице Гаваной, 6 ведутся ремонтные работы по пристройке к памятнику архитектуры.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook одесский архитектор Максим Васалатий (Maksym Vasalatiy).

«Гаванная, 6. На заборе криво напечатано разрешение с номером телефона. Звоню. Есть разрешение на установку забора. Со слов представителя собственника, разрешение на ремонтные работы не требуется, так как половина здания памятник, а половина не памятник (это бред, но в Одессе все проканает). Звоню в областное управление культуры. Ответить есть разрешение или нет, не могут. Все на больничном, выйти некому. Спрашиваю, вот в центре города разрушают объект культурного наследия, какая ваша реакция? Ответ: «Помочь ничем не можем, ждите инспектора, которого нет, но возможно он будет завтра», – пишет архитектор.

При этом автор поста отмечает: «что делают и что пристраивают, какой это будет иметь вид и сколько там сантиметров останется на проход по тротуару, никому неизвестно».

Далее он приводит данные, где, по информации ресурса «Домофото», здание на Гаванной, 6 является памятником истории местного значения.

А теперь напомним читателям, что «Одесская жизнь» уже интересовалась этим зданием – еще до того, как здесь появился забор.

Тогда все началось с того, что обеспокоенные одесситы сообщили о каких-то «то ли раскопках, то ли стройке в Горсаду» со стороны улицы Гаванной. Там на зеленой зоне появилось небольшое ограждение в веселых тонах, за которым что-то происходило, а земля была разрыта.

В Горсад выходят и несколько окон жителей дома по улице Гаванной, 6. Возникло что-то вроде скандала, связанного с тем, что владелец помещений в доме на Гаванной из окна, которое выходит на Горсад, делает дверь и планирует проложить от него дорожку к аллее сада.

А теперь по поводу того, что одна часть здания на Гаванной, 6 является памятником архитектуры, а другая нет. Комментируя ситуацию, заместитель начальника управления ГАСКа Одесского горсовета Вячеслав Ефремов сообщил, что работы проводятся на законных основаниях. Владелец одного из помещений на первом этаже в доме на Гаванной, 6 имеет все необходимые разрешительные документы для реконструкции двух квартир с их последующим объединением и обустройством входа для размещения кафе.

При этом Ефремов добавил, что «эта часть дома не является памятником архитектуры».

Так что, получается, как говорят в Одессе, «таки-да»: одна часть памятник, другая – не памятник.

Опубликовано Maksym Vasalatiy Среда, 16 декабря 2020 г.