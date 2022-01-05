Зачем мы празднуем Рождество: как рассказать ребенку о давней традиции

Почему на макушке новогодней елки горит звезда? Почему младшая группа в детском саду называется «яслями»? Что такое Рождество?.. Если ваш ребенок задает подобные вопросы, настало время рассказать ему обо всех секретах Рождества Христова и традиций, связанных с этим праздником.

В зависимости от вашей фантазии и знаний этот рассказ может быть преподнесен в виде волшебной сказки, игры-загадки или путешествия к заколдованным существам, которые оживают именно в рождественскую ночь.

С чего начать?

Как говорят в Одессе, «если не знаешь, с чего начать, — начинай с начала». Попытайтесь объяснить вашему ребенку, что означает само слово «Рождество». Ведь чтобы радоваться по-настоящему этому дню, нужно знать, что означает этот праздник, его название и в чем его суть. Иначе ваш малыш будет думать, что смысл праздника заключается только в подарках и будет требовать их от вас с каждым годом все больше и больше.

Ребенок лучше поймет суть одного из главных христианских праздников, если в качестве сравнения вы вспомните его собственный день рождения. Спросите, а знает ли он, почему все поздравляют именно его в этот день? Скорее всего ответ будет примерно таким: «Потому что я родился!». Тогда можете приступать к объяснению сути Рождества: «А теперь представь себе, что родился кто-то настолько важный, что его почитает весь мир! Все знают, как его зовут, как звали его родителей. А волшебную историю о том, как он появился, рассказывают тысячи лет»

Путешествуем в прошлое

Основное, что должны знать и взрослые, и дети, которые отмечают Рождество, — историю, описывающую рождение младенца Иисуса. Это то, с чего должен начаться праздник. Историю Рождества вы можете прочитать в детской Библии, а также в Евангелиях от Матфея и от Луки.

Для того чтобы события тех далеких лет предстали перед вами сегодня, для начала найдите вместе с ребенком место, где родился Иисус, на карте. Расскажите, какую одежду тогда носили, на каких судах плавали по морю, какие строили дома, театры и храмы в городах огромной Римской империи.

А чтобы ваш рассказ был более красочным, найдите картинки с сюжетами Рождества в интернете (покажите их ребенку на экране или распечатайте их) либо зайдите в ближайший книжный магазин и купите рождественскую книгу с иллюстрациями (если повезет — можно найти объемную, в формате 3D). Показывая рисунки ребенку, расскажите ему удивительную историю рождения маленького Иисуса.

Рождество в обычных вещах

Сегодня мы даже не замечаем, как каждый день встречаемся с отголосками далекого Рождества. Возьмем, к примеру, наше летосчисление — обязательно обратите внимание ребенка, что отсчет лет мы ведем от Рождества Христова. Для него будет удивительным открытием узнать, наступил «2017 год от Рождества Христова», а это значит, что Иисусу — столько же лет!

Кстати, услышав, что младенца Иисуса положили в ясли, ваш сын или дочь вспомнит, что самая младшая группа в их детском саду называется «яслями». Поговорите об этом: спросите, что общего между кормушкой для домашних животных и малышовой группой детсада? Пусть он сам поразмышляет. Это поможет в дальнейшем обращать его внимание на значение слов.

А откуда пошла традиция вешать звезду на макушку новогодней елки? Вспомните историю с волхвами, которые, увидев новую звезду, поняли, что родился Спаситель мира. И не о дарах ли этих мудрецов, принесенных маленькому Иисусу, мы вспоминаем, когда кладем под елку подарки для своих родных и близких?

Ранее мы рассказывали о том, где хранятся рождественские святыни.

Придумайте праздник для семьи

Чтобы праздник Рождества всегда напоминал вашим детям о чем-то радостном, теплом и добром, начните отмечать этот день всей семьей. Создайте свои фамильные традиции, что-то придумайте сами, что-то — позаимствуйте у других.

Важно, чтобы все максимально напоминало о сути Рождества, иначе ваш праздник превратится в застолье, каких в году бывает не так уж и мало.

Украсьте комнату, в которой будете отмечать праздник, атрибутами Рождества: ангелами, вертепом и свечами. Можно поместить картину с изображением Марии, Иосифа и Иисуса на подстилку из сена — в знак того, что эта семья находилась в хлеву.

Выучите с детьми несложные рождественские песни и стишки. Поиграйте в игру «Что я знаю о Рождестве»: по кругу каждый должен говорить один факт, который он знает о рождении Христа. Из игры выходит тот, кто в свою очередь не смог назвать ничего. Оставшийся участник — победитель.

Не забудьте оказать внимание в этот день вашим близким: угостите их ароматным пирогом и сделайте подарок. Подскажите ребенку, как он может сделать что-то хорошее для своих друзей: положите в пакет угощения, пусть малыш раздаст их на детской площадке. Если вы знаете нуждающегося человека, Рождество — это хорошая возможность помочь ему тем, чем вы можете. Создайте праздник, и вы почувствуете, каким волшебным этот день станет для вас.

Что должен знать ребенок?

Иисуса называют Мессией, что в переводе означает «спаситель». О его рождении все знали из древнего пророчества.

Мать Иисуса звали Мария. Ангел ей рассказал о том, что она родит Сына Божьего.

Мария и ее муж Иосиф были в городе Вифлееме на переписи населения. Они не нашли там свободной гостиницы для ночлега, и поселились в хлеву с домашними животными.

После того как Иисус родился, Мария его спеленала и положила в ясли (деревянная кормушка для скота).

О рождении Мессии узнали пастухи, которые ночью пасли стадо в поле. Сам Бог возвестил их об этом через Ангела.

Древние мудрецы — волхвы — увидели в небе новую звезду и поняли: сбылось древнее пророчество.

Волхвы принесли Иисусу дары: золото, ладан и смирну. Богословы объясняют подарки так: золото маленький Христос получил как Царь, ладан — как Бог и Священник, смирну — как человек.

Ранее мы рассказывали о том, как казаки Новый год и Рождество отмечали.