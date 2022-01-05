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В Одессе отравились угарным газом 5 студентов медина

В Одессе отравились угарным газом 5 студентов медина

Сегодня, 5 января 2022 года, в Одессе отравились угарным газом пятеро студентов Одесского национального медицинского университета (медина). Пострадавших госпитализировали.

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Как сообщает областное управление ГСЧС, сообщение об отравлении спасатели получили сегодня утром от дежурного врача. Трое студентов (один 1995-го и двое 1997 годов рождения) находятся в состоянии средней тяжести, еще двое (1996-го и 1997 годов рождения) – в легкой.

Все студенты жили в доме №14 на улице Пастера в Приморском районе города.

Вероятной причиной отравления в ГСЧС назвали неисправность системы вентиляции газовой колонки.

Спасатели призывают граждан не игнорировать правила техники безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления.

Как сообщалось ранее, 4 января в дачном доме в Одесском районе нашли тела целой семьи – двух взрослых и троих детей. Правоохранители предполагают, что причиной трагедии стал угарный газ от топливного генератора.

Также «Одесская жизнь» рассказывала, что 19 ноября 2021 года на улице Пастера в Одессе прорвало газовую трубу. Из-за аварии даже пришлось изменить маршрут трамвая №28.

А утром 1 декабря 2021 года на территории одного из предприятий на Ленпоселке произошла утечка хлора.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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