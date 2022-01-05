В Одессе отравились угарным газом 5 студентов медина

Сегодня, 5 января 2022 года, в Одессе отравились угарным газом пятеро студентов Одесского национального медицинского университета (медина). Пострадавших госпитализировали.

Как сообщает областное управление ГСЧС, сообщение об отравлении спасатели получили сегодня утром от дежурного врача. Трое студентов (один 1995-го и двое 1997 годов рождения) находятся в состоянии средней тяжести, еще двое (1996-го и 1997 годов рождения) – в легкой.

Все студенты жили в доме №14 на улице Пастера в Приморском районе города.

Вероятной причиной отравления в ГСЧС назвали неисправность системы вентиляции газовой колонки.

Спасатели призывают граждан не игнорировать правила техники безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления.

Как сообщалось ранее, 4 января в дачном доме в Одесском районе нашли тела целой семьи – двух взрослых и троих детей. Правоохранители предполагают, что причиной трагедии стал угарный газ от топливного генератора.

Также «Одесская жизнь» рассказывала, что 19 ноября 2021 года на улице Пастера в Одессе прорвало газовую трубу. Из-за аварии даже пришлось изменить маршрут трамвая №28.

А утром 1 декабря 2021 года на территории одного из предприятий на Ленпоселке произошла утечка хлора.