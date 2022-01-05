Как казаки Рождество и Новый год отмечали
ТЕКСТ: Сергей ИЩЕНКО • ФОТО: из открытых источников
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«Одесская жизнь» продолжает знакомить наших читателей с историей и жизнью, бытом и нравами украинского казачества. На дворе январь, и мы решили, что сейчас самое время поговорить о том, как казаки отмечали зимние праздники. Мы расскажем, что делали, что ели и пили, как веселились наши предки и так ли уж отличались тогдашние празднования от нынешних.
Рождество на Сечи
Во времена Запорожской Сечи Рождество считалось одним из самых главных и уважаемых праздничных дней года. Соответственно, и отмечали его казаки с большим размахом. О том, как это было, рассказывает один из самых авторитетных знатоков казачества, украинский историк Дмитрий Яворницкий.
Учитывая ту роль, которую играла в казацком сообществе православная вера, неудивительно, что главные события разыгрывались в церкви или вокруг нее. Рано утром 6 января запорожцы надевали свою лучшую одежду, брали лучшее оружие и собирались на площади перед храмом. Каждый курень (военная единица, несколько сот казаков) стоял под своим флагом — знамена по такому случаю специально подкрашивали. Каким бы ни был мороз, до конца церковной службы казаки стояли без шапок.
По окончании богослужения священники выходили из церкви и направлялись к Днепру. За ними шли и казаки. Здесь проходила еще одна служба. Каждый раз, когда священник погружал крест в воду, запорожцы стреляли в воздух.
Впрочем, церковными церемониями праздник не ограничивался. На протяжении всей рождественской недели казаки ходили поздравлять начальство — кошевого атамана, писаря, судью и есаула. Им приносили подарки. «Правительство», в свою очередь, в долгу не оставалось, угощая запорожцев хмельными напитками и лакомствами.
При гетманском дворе
В XVIII веке центр рождественских празднований переместился из Сечи в гетманскую столицу — сначала в Батурин, а затем в Глухов. Сюда на Рождество съезжался весь тогдашний «бомонд» — казацкая старшина, полковники, высшее духовенство, чиновники, а также генералы и офицеры расквартированных в Украине российских войск. Каждого из высоких гостей сопровождали многочисленные домочадцы, а также слуги, извозчики, повара и казаки-охранники. В каретах и колясках везли необходимые «люксусы»: парадную одежду, посуду, подарки и даже мебель.
К слову, у желающих отметить Рождество «на широкую ногу» в XVIII веке возникали такие же проблемы, как и в наше время. Известный мемуарист Яков Маркевич не раз возмущался жадностью глуховских мещан, которые накануне праздников «заламывали» баснословные цены на аренду домов, дрова, свечи и продукты.
Празднование начиналось утром 6 января. Те, кому посчастливилось быть приглашенными к гетманскому двору, в порядке строгой очереди подходили приветствовать хозяина и вручить ему «поклоны» (подарки). После этого их ждал легкий обед и богослужение в одном из столичных соборов. Когда на небе загоралась первая звезда, начинался пир. Гуляли до поздней ночи, а если точнее — то до тех пор, пока хозяин и гости могли стоять на ногах.
Новый год по-казацки
Несмотря на то, что главным праздником считалось, конечно же, Рождество, Новый год в казацкой Украине тоже был весьма важным днем. Кстати, принято считать, что отмечать начало года именно 1 января в наших краях начали только с 1700 года, после указа российского императора Петра І. На самом деле, как свидетельствуют исторические источники, в Украине праздновать Новый год в первый день января начали еще в ХV веке.
В XVIII веке встреча Нового года мало напоминала нынешнюю. Вечером 31 декабря казацкая старшина собиралась в узком кругу, ужинали и играли в карты — без салата оливье, тостов и даже без шампанского. Зато на следующий день было принято отправляться в гости к старшим по чину или даже к самому гетману. Такие визиты обязательно заканчивались застольем, по масштабу не уступавшим рождественскому.
Что ели и что пили
В Запорожской Сечи праздничные столы не отличались особой изысканностью. Угощения, которые подавали на стол, были достаточно скромными: тетеря (пшенная каша), щерба (рыбная уха), рыба, иногда дичь и галушки, и в совсем уж редких случаях — вареники. Все это запивали пивом и медом.
Зато в XVIII веке рождественские и новогодние столы ломились от яств. Сочельник, естественно, не обходился без традиционной кутьи. Правда, ели ее, в основном, простые мещане и казаки. Казацкая старшина предпочитала калачи и булки с маком и изюмом. Но главными на рождественском столе были мясные блюда — все-таки закончился Великий пост! Столы казаков и крестьян украшали колбасы, копченая и вяленая ветчина, а старшина лакомилась дичью, запеченными или зажаренными поросятами и индюками, паштетами, гусиной печенью, грибами в уксусе и осетриной. На десерт подавали кофе, щербет, марципаны, а в самых богатых домах — безе, пудинги и пирожные.
Самыми престижными напитками считались импортные вина: рейнвейн и мальвазия. Почетное второе место занимали аирная водка и разнообразные настойки — апельсиновые, тминные, вишневые, персиковые и грушевые.
Как развлекались казаки
В Запорожской Сечи в рождественские дни на площади выходили певцы и музыканты, а особым шиком считалась праздничная стрельба из пушек. В XVIII веке на смену пушкам пришли фейерверки и салюты. Причем к делу подходили очень серьезно: организацией шоу заведовала Генеральная артиллерия, бывало, что за неделю праздников на фейерверки тратили половину годового запаса пороха. Впрочем, оно того стоило — тогдашние пиротехники умели создавать с помощью салютов целые фигуры с инициалами гетмана и других высокопоставленных лиц.
Не обходился праздник и без музыкального сопровождения. Встречу высоких гостей сопровождали литавры и трубы, а слух гостей за праздничным столом радовали оркестры рожков и хоры студентов.
Своеобразным развлечением были дуэли. Принимая во внимание, что казацкая старшина и офицерство никогда не отказывали себе в выпивке, их в рождественские дни случалось немало.
Самым драматическим в истории Запорожской Сечи было Рождество 1676 года. На следующий день после праздника казакам пришлось защищать свою крепость от нападения войск крымского хана.
Казацкие подарки
Среди казацкой верхушки в XVIII веке самыми ценными подарками считались лакомства и различные экзотические товары. Например, черная икра, мандарины и лимоны, привезенные из стран Средиземноморья вина, засахаренные фрукты, трости, часы, шелковые пояса и платки. Простые казаки и мещане преподносили друг другу презенты поскромнее: сахарные «головы» и сдобные калачи.
Праздники и будни
В Запорожской Сечи на Новый год не только праздновали, но и решали важные организационные вопросы. По словам историка Дмитрия Яворницкого, 1 января был одним из тех дней в году, когда «сечевое товарищество» собиралось на общее собрание — раду, чтобы избрать начальство — старшину. Кроме того, в этот день между казацкими куренями распределялись земли для охоты и рыбной ловли. Происходило это следующим образом. Писарь записывал названия земель на специальных карточках, которые потом перемешивались в шапке. После этого шапка передавалась куренным атаманам, которые вслепую вытягивали оттуда карточки.
Во времена Гетманства начало января также знаменовалось делами государственного значения. В это время в столице проходили собрания генеральной и полковой старшины, во время которых предлагали кандидатуры новых чиновников, определяли размеры налогов и решали военные вопросы.
не євро зима у нас по температурам,крім південн областей. козаки з інд газовим котлом тримали +18-20 2місяці,а зараз по морозам +13-14 впала в хатах щоб влізти в новий норматив 5,5 куба на метр(якщо одинокий пенсіонер це на 50метрів,на двох пенсіонерів 60метрів,70% або 7млн яких отримують до 1500грн,а якщо більше відкрутити газовий кран на котлі то треба платити 7грн за куб,бо лічильник купили за свої кошти колись.у нас же зима в 1.5раза холодніша за Рим де вперше за 100років замерз водоспад.нам євро норми кубів на метр площі не підходять до російської зими.і треба стимулювати утеплення бідним сімям. бо чомусь 70% утеплення компенсують всим членам осбб незалежно чи багатий, чи з середнім чи бідним доходом.чи нова іномарка ,чи відпочиває сімєю в Египті.так ніяких ресурсів не хватить в бюджеті.це вже робив СРСР,хотів обігріти всих як сонце,що привело до банкрутства економіки.Чернігів