Как казаки Рождество и Новый год отмечали

В XVIII веке центр рождественских празднований переместился из Сечи в гетманскую столицу — сначала в Батурин, а затем в Глухов. Сюда на Рождество съезжался весь тогдашний «бомонд» — казацкая старшина, полковники, высшее духовенство, чиновники, а также генералы и офицеры расквартированных в Украине российских войск. Каждого из высоких гостей сопровождали многочисленные домочадцы, а также слуги, извозчики, повара и казаки-охранники. В каретах и колясках везли необходимые «люксусы»: парадную одежду, посуду, подарки и даже мебель.



К слову, у желающих отметить Рождество «на широкую ногу» в XVIII веке возникали такие же проблемы, как и в наше время. Известный мемуарист Яков Маркевич не раз возмущался жадностью глуховских мещан, которые накануне праздников «заламывали» баснословные цены на аренду домов, дрова, свечи и продукты.



Празднование начиналось утром 6 января. Те, кому посчастливилось быть приглашенными к гетманскому двору, в порядке строгой очереди подходили приветствовать хозяина и вручить ему «поклоны» (подарки). После этого их ждал легкий обед и богослужение в одном из столичных соборов. Когда на небе загоралась первая звезда, начинался пир. Гуляли до поздней ночи, а если точнее — то до тех пор, пока хозяин и гости могли стоять на ногах.