Ключевые моменты:

Одесская область занимает 2 место по количеству производств по неуплате алиментов.

В Украине по состоянию на июль 2025 года открыто более 187 тысяч таких дел.

Какие области имеют больше всего должников по алиментам

По состоянию на середину июля 2025 года в Украине зарегистрировано 187,116 производств из-за неуплаты алиментов — это на 14% больше, чем до начала полномасштабной войны.

В Одесской области количество дел составляет 13,516, что вдвое меньше, чем в Днепропетровской области (26,268). Далее в списке Харьковщина (13,011), Донетчина (11,680) и Киевская область (11,050).

Подавляющее большинство долгов — 91% — приходятся на мужчин. В то же время рекордсменкой по количеству производств стала женщина из Киевской области, против которой открыто сразу 8 дел. Больше всего алиментов задолжали граждане в возрасте от 25 до 45 лет — на эту категорию приходится 86% случаев.

Кроме Одесской области, прирост производств наблюдается в 19 регионах Украины. Это свидетельствует об актуальности проблемы неуплаты алиментов не только в отдельных областях, но и по всей стране в целом.

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