Приемную семью создают не только бездетные пары

Юрию и Клавдии Черневым немного за пятьдесят. Они дружные, трудолюбивые, гостеприимные. Юрий родом из Буджака (бывшее Бородино), Клава — из Евгеновки (Бородинская громада). Они оба жили в полноценных семьях, закончили школу, получили профессии, влюбились, поженились, родили и вырастили детей — Ольгу и Олега.

— Почему-то бытует мнение, что приемную семью создают люди бездетные. У нас было иначе, — рассказывает глава семьи Юрий. — Когда наши дети выросли, поехали учиться, а Клава осталась без работы, пришла идея создать приемную семью. Сначала мы взяли к себе братика и сестричку — Вику и Михаила, потом Иринку. Они стали родными для нас и для наших биологических детей. Было это в 2011 году, тогда мы жили в Евгеновке. Время прошло, мы и не заметили, как быстро они выросли. Михаил окончил Бессарабский аграрный лицей, начал работать, Викуся — Одесскую технологическую академию, сейчас живет в Болгарии, Иринка — педучилище, живет в Александрии на Кировоградщине, вышла замуж, родила нам внучку Ариночку. Мы уже дважды дедушка и бабушка — у нас еще есть внучка Никуся от биологической дочери Оли. Вообще, для нас все наши дети родные. Говорим биологические и не биологические, если возникают вопросы у госслужб. Когда Вика, Михаил и Ирина начали жить отдельно, некоторое время мы никого не брали. Я ушел в моря. Но мы с Клавой чувствовали пустоту, хотя все наши дети навещали нас. Вот тогда и решили снова взять детей на воспитание.

В Бессарабской социальной службе по делам детей нам предложили создать детский дом семейного типа — первый в Бессарабском и пока единственный, больше никто не решился на такой ответственный шаг. Мы посоветовались с детьми и приняли решение. За государственные средства нам приобрели в Бессарабском двухэтажный дом, с огородом, двором, хозяйственными постройками. По правилам, в доме семейного типа должны жить не менее пяти детей, но мы взяли восемь детей. Почему? Потому что нам предложили детей из двух разных семей, у которых были братья и сестры. Поэтому, чтобы их не разлучать, забрали всех.

«Езжай домой, мы что-нибудь придумаем»

Как только вы заходите в дом, то сразу знакомитесь с его правилами, прикрепленными на стенке: «Открытое — закрыть. Грязное — помыть. Голодного — накормить. Расстроенного — обнять».

В доме — чистота и порядок. В своих комнатах порядок поддерживают сами дети, малышам помогают взрослые. Девушки помогают маме на кухне, ребята — отцу по хозяйству. Семья выращивает кроликов, поросят, домашнюю птицу, «чтобы на столе было все домашнее».

У каждого ребенка есть собственное пространство, письменный стол, телефон, ноутбук, планшет. На первом этаже — большая гостиная, кухня, санузел, на втором — спальни для девочек, мальчиков и еще один санузел.

— Обычаи у нас, как в каждом доме — всегда празднуем дни рождения детей, праздники. Вот на Пасху со старшими девочками напекли много куличей, каждому отдельную, еще и на общий стол, — рассказывает Клава, — Завтракаем все вместе, а вот обедаем в разное время, когда кто возвращается домой — все приготовленное на плите. Вечером уже вместе собираемся на традиционное чаепитие. Дети рассказывают, как прошел их день.

Недавно Андрюша спросил: «Мама, а почему мы были раньше в приюте, вы что, ездили на заработки?». Я сказала, что да. Хотя понимаю — рано или поздно они узнают. Никита как-то пришел из школы — чуть ли не плачет: «Мама, мне сказали, что я интернатовский». Пришлось объяснять, что это не так, ведь у него есть собственный дом, и после школы он идет не в интернат, а домой.

Кстати, этот дом принадлежит нам, пока в нем живут дети. Когда мы уже не сможем взять детей, его у нас заберут. Думаю, это несправедливо, и не по отношению к нам, а по отношению к детям. Дети, которые стали взрослыми и живут собственной жизнью, воспринимают этот дом как родной, они всегда приезжают, возвращаются сюда, когда что-то не складывается в жизни. И мы их всегда примем, что бы ни случилось, потому что они наши дети. Вот старший сын остался в городе без работы, звонит: «Мама, что делать?». Я говорю: «Езжай домой, что-то придумаем». Родной дом нужен не только в детстве.

До войны были разговоры о том, что будет принято решение на государственном уровне — если детский дом существует более десяти лет, то дом переходит в собственность родителей. Но началась война и стало не до этого.

Не жалуюсь, нам помогают Бессарабская и Буджакская общины. Но есть вопросы, которые они не могут решить. Например, уже много лет есть проблема — очень не хватает микроавтобуса. На каникулы хотим поехать на море, а в нашу машину все не поместятся. Иногда надо свозить детей в Арциз на базар или поехать в Одессу в зоопарк. А еще мы ездим на пруд, и приходится по несколько ходок делать, чтобы всех привезти. Очень надеемся, что найдутся люди, которые помогут нам решить эту проблему.

Хватает ли денег?

Сколько платит родителям и детям государство в таком доме семейного типа?

— Мы получаем на двоих как воспитатели 21 тысячу гривен. Каждый ребенок получает около девяти тысяч гривен в месяц. Этих денег на все необходимое хватает. Дети имеют карманные деньги, свои копилки. С детства учу финансовой грамотности, учу бережливости и правильному распределению средств — эти знания им обязательно пригодятся. Мы не экономим на еде — появилась клубника, и она уже на нашем столе. У нас всегда есть первое, второе, десерты, колбаса, сыры, йогурты, фрукты. Также постоянно что-то печем. Наши дети хорошо одеты, мы делаем все, чтобы они не чувствовали разницы с другими детьми. Однако самое главное — им нужна родительская любовь, ласка, забота.

***

Возможно, кто-то сейчас подсчитает и подумает — ого, они себе имеют, может, и мне попробовать? Попробуйте, если у вас большое, искреннее сердце, если вы сможете полюбить чужого ребенка, как родного. Ведь этим детям в первую очередь нужна ваша любовь.

От маленьких — до взрослых

Перед знакомством с детьми родители меня предупредили, какие вопросы лучше не задавать, потому что если старшие дети знают, что они приемные, то младшие — нет, потому что попали в семью совсем маленькими.

Лиза, 7 лет — в этом году идет в школу, сейчас ходит в детский сад. В семью попала, когда ей было два года и три месяца. Сначала была очень тихая, даже не разговаривала. Сейчас — разговорчивая, веселая девочка, умеет читать, писать, любит обниматься.

Никита, 8 лет — учится в лицее. Считает, «что мама его нашла в винограднике, когда он ел виноград». Любит пельмени и футбол.

Андрей, 11 лет — учится в лицее, любит болгарскую милину и своих братиков и сестричек.

Сергей, 11 лет — учится в лицее, занимается вольной борьбой в ДЮСШ, имеет достижения и много почетных грамот. За день до нашей встречи ездил с братом Богданом в город Южный на соревнования, в которых принимал участие чемпион мира по вольной борьбе тарутинец Василий Михайлов. Мечтает стать таким, как известный земляк.

Ира, 13 лет — учится в лицее и очень любит свою семью. Любимое блюдо — борщ, а еще Ирина сама печет вкусные пироги.

Богдан, 15 лет — учится в лицее, занимается вольной борьбой. Всегда помогает отцу по хозяйству, особенно с ремонтом машины.

Елена, 16 лет — в этом году заканчивает 9-й класс, гордится своей большой семьей, любит рисовать, занимается изобразительным искусством в музыкальной школе и печет вкусные пряники.

Карина, 19 лет — в этом году планирует поступить в Белгород-Днестровское педучилище. Карина научилась у мамы печь настоящую «точеную» — вытяжную милину, и часто балует семью этим болгарским национальным блюдом.

Все дети зовут Юрия и Клаву мамой и папой и считают своих родителей лучшими в мире.

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