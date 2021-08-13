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13 августа – День левши: пять удивительных фактов о левшах

13 августа – День левши: пять удивительных фактов о левшах

Наверняка у многих из вас есть друзья или знакомые — левши. А может быть и вам удобнее писать, рисовать и держать ложку за обедом левой рукой? Во все времена к леворуким был особый интерес. Согласно статистическим данным, около 10% населения Земли — левши. А официальный «День левшей» во всем мире отмечают 13 августа. 

1 В разные периоды истории леворукость рассматривалась, как вредная привычка, как «знак дьявола», признак невроза или мятежного характера. В середине ХХ века было принято считать, что у левшей более развиты творческие и музыкальные способности. По результатам последних исследований оказалось, что левши более талантливы математике и архитектуре, лучше ориентируются в незнакомой местности.

2 Среди эскимосов, каждый левша считается колдуном. В Марокко, левшей называют «s’ga», что в переводе означает — «дьявол». Инки считали, что левши способны излечивать, и обладают магическими способностями. У североамериканских племен зуни леворукость считается признаком удачи.

3 Леворукость передается по наследству. Например, в британской королевской семье левшами являются королева-мать (мать Елизаветы ІІ) и сама королева Елизавета II, принцы Чарльз и Уильям.

Пять фактов о левшах4 Связи между правой и левой стороной мозга у левшей быстрее, чем у праворуких. Это означает, что у левшей информация передается быстрее, что делает их более эффективными при работе.

5 Если левша повредит свою доминирующую руку, он научится владеть другой рукой легче, чем правша.

Знаменитые левши

• физики Альберт Эйнштейн и Исаак Ньютон;

• натуралист Чарльз Дарвин;

• 44-й президент США Барак Обама;

• знаменитые актеры Чарли Чаплин, Том Круз и Брюс Уиллис;

• музыканты Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховен, Сергей Прокофьев и Пол Маккартни;

• компьютерный гений Билл Гейтс;

• писатели Льюис Кэрролл, Марк Твен, Гете и Кафка;

• правители Александр Великий и Юлий Цезарь;

• художники Леонардо да Винчи и Микеланджело.

Пять фактов о левшах

Ранее мы рассказывали о том, что нужно знать родителям, если у них ребёнок-левша.

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Алена Швец ПРОФИЛЬ

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Олег
Олег
4 лет назад

Спасибо. Пойду сына поздравлю.

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