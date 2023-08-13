13 серпня – День шульги: п’ять дивовижних фактів про шульги

Наверняка у многих из вас есть друзья или знакомые — левши. А может быть и вам удобнее писать, рисовать и держать ложку за обедом левой рукой? Во все времена к леворуким был особый интерес. Согласно статистическим данным, около 10% населения Земли — левши. А официальный «День левшей» во всем мире отмечают 13 августа.
Дивовижні факти про шульги
У різні періоди історії ліворукість розглядалася як шкідлива звичка, як «знак диявола», ознака неврозу чи бунтівного характеру. У середині XX століття було прийнято вважати, що у шульги більш розвинені творчі та музикальні здібності. За результатами останніх досліджень виявилося, що шульги більш талановиті математики та архітектури, краще орієнтуються в незнайомій місцевості.
Серед ескімосів кожен шульга вважається чаклуном. У Марокко, шульги називають «s’ga», що в перекладі означає «диявол». Інки вважали, що шульги здатні виліковувати, і мають магічні здібності. У північноамериканських племен зуні ліворукість вважається ознакою успіху.
Ліворукість передається у спадок. Наприклад, у британській королівській родині шульгами є королева-мати (мати Єлизавети II) та сама королева Єлизавета II, принци Чарльз та Вільям.
Зв’язки між правою і лівою стороною мозку у шульги швидше, ніж у праворуких. Це означає, що у шульги інформація передається швидше, що робить їх більш ефективними при роботі.
Якщо шульга пошкодить свою домінуючу руку, він навчиться володіти іншою рукою легше, ніж правша.
Знамениті шульги
- фізики Альберт Ейнштейн та Ісаак Ньютон;
- натураліст Чарльз Дарвін;
- президент США Барак Обама;
- актори Чарлі Чаплін, Том Круз та Брюс Вілліс;
- композитори Вольфганг Амадей Моцарт, Людвіг ван Бетховен, Сергій Прокоф’єв;
- музикант Пол Маккартні;
- комп’ютерний геній Білл Гейтс;
- письменники Льюїс Керролл, Марк Твен, Гете та Кафка;
- правителі Олександр Великий та Юлій Цезар;
- художники Леонардо да Вінчі та Мікеланджело.
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