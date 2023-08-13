13 серпня – День шульги: п’ять дивовижних фактів про шульги

Наверняка у многих из вас есть друзья или знакомые — левши. А может быть и вам удобнее писать, рисовать и держать ложку за обедом левой рукой? Во все времена к леворуким был особый интерес. Согласно статистическим данным, около 10% населения Земли — левши. А официальный «День левшей» во всем мире отмечают 13 августа.

Дивовижні факти про шульги

У різні періоди історії ліворукість розглядалася як шкідлива звичка, як «знак диявола», ознака неврозу чи бунтівного характеру. У середині XX століття було прийнято вважати, що у шульги більш розвинені творчі та музикальні здібності. За результатами останніх досліджень виявилося, що шульги більш талановиті математики та архітектури, краще орієнтуються в незнайомій місцевості.

Серед ескімосів кожен шульга вважається чаклуном. У Марокко, шульги називають «s’ga», що в перекладі означає «диявол». Інки вважали, що шульги здатні виліковувати, і мають магічні здібності. У північноамериканських племен зуні ліворукість вважається ознакою успіху.

Ліворукість передається у спадок. Наприклад, у британській королівській родині шульгами є королева-мати (мати Єлизавети II) та сама королева Єлизавета II, принци Чарльз та Вільям.

Зв’язки між правою і лівою стороною мозку у шульги швидше, ніж у праворуких. Це означає, що у шульги інформація передається швидше, що робить їх більш ефективними при роботі.

Якщо шульга пошкодить свою домінуючу руку, він навчиться володіти іншою рукою легше, ніж правша.

Знамениті шульги

фізики Альберт Ейнштейн та Ісаак Ньютон;

натураліст Чарльз Дарвін;

президент США Барак Обама;

актори Чарлі Чаплін, Том Круз та Брюс Вілліс;

композитори Вольфганг Амадей Моцарт, Людвіг ван Бетховен, Сергій Прокоф’єв;

музикант Пол Маккартні;

комп’ютерний геній Білл Гейтс;

письменники Льюїс Керролл, Марк Твен, Гете та Кафка;

правителі Олександр Великий та Юлій Цезар;

художники Леонардо да Вінчі та Мікеланджело.

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