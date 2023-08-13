Война, день 536: контрнаступление идет, оккупанты паникуют

Сегодня, в воскресенье, 13 августа 2023 года, начались пятьсот тридцать шестые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Гурьевого Казачка Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, Клюсы Черниговской области; Рожковичи, Кондратовка, Локня, Угроиды, Поповка Сумской области и Уды, Стрелка, Глубокое, Охримовка, Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районе Кисловки и Первомайского Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись таким населенным пунктам, как Купянск, Масютовка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Северска, Спорного и Веселого Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Клещеевки и Белой Горы Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Благодатного. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Марково, Часов Яр, Предтечино, Дилиевка, Торецк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Враг нанес авиаудар в районе Авдеевки. Из артиллерии обстреляно более 10 населенных пунктов, среди них Авдеевка, Северное, Нетайлово, Невельское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области.

Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Александрополь, Максимилиановка, Победа, Новомихайловка и Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Богоявленко, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское, Новоселка, Новополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес артиллерийские обстрелы по более чем 25 населенным пунктам, среди них Левадное, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Павловка, Каменское Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелы врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Михайловка, Веселое, Ивановка, Антоновка, Берегово, Огромное Херсонской области и Куцуруб и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, имели частичный успех в районе Роботиного Запорожской области, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Среди оккупантов растут панические настроения и увеличивается количество случаев дезертирства. Так, во временно оккупированном населенном пункте Горностаевка Херсонской области военные патрули и военнослужащие комендатуры российских оккупационных войск совершают обход каждого дома с целью поиска дезертиров среди своих военнослужащих. Отмечается, что к таким действиям командование прибегает в результате того, что среди вновь прибывших военнослужащих рф, которые находятся в населенном пункте и в его окрестностях, существенно увеличилось количество не только дезертиров, но и лиц, употребляющих алкогольные напитки и наркотики. Оккупанты покидают места несения службы и пытаются спрятаться в заброшенных зданиях.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 состав боеприпасов, 1 станцию радиоэлектронной борьбы и 3 артиллерийских средства на огневой позиции противника.