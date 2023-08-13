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Одесский патрульный ударил задержанного – инцидент прокомментировали в полиции (видео)

Одесский патрульный ударил задержанного – инцидент прокомментировали в полиции (видео)

В Патрульной полиции Одесской области прокомментировали скандальную ситуацию с участием стражей порядка, когда полицейский применил физическую силу по отношению к задержанному мужчине.

Как сообщается, инцидент имел место 1 августа 2023 года, хотя соответствующее видео, которое предварительно снимала жена пострадавшего, начало распространяться в соцсетях с 12 августа.

По данным правоохранителей, в тот день полицейские рассматривали дело о нарушении мужчиной Правил дорожного движения.

«Во время разговора и подготовки к рассмотрению дела об административном правонарушении вышеуказанный гражданин начал выражаться нецензурной бранью в сторону работников полиции, также намеренно повредил бланк админпротокола и постоянно проявлял агрессию»,

– рассказали в полиции.

Для дальнейшего выяснения обстоятельств дела мужчину доставили в отделение полиции. В это время была объявлена воздушная тревога, и патрульные вместе с мужчиной отправились к укрытию. По дороге тот вел себя агрессивно, нецензурно выражался и всячески провоцировал полицейских, в ответ патрульный сначала сделал ему предупреждение, а после ударил.

«Во время конфликта один из полицейских неоднократно предупреждал гражданина о прекращении нарушения, а затем применил физическую силу»,

– подтвердили в ведомстве.

Сообщается. что инспекторы немедленно вызвали на место происшествия скорую помощь, но мужчина от помощи медиков отказался.

По данному факту назначено служебное расследование. Полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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