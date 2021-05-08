Одесские кладбища военнопленных: напоминание о тех, кто воевал против нас

После окончания Великой Отечественной войны в спецлагерях НКВД оказалось более трех миллионов военнопленных вермахта и армий стран-союзниц Германии. Их труд использовался для восстановления народного хозяйства, уничтоженного во время войны, а также для восстановления и постройки жилого фонда во многих городах СССР. По официальным данным более трехсот пятидесяти тысяч пленных не дожили до репатриации на свою родину.

Немецкие источники говорят о том, что более чем миллион немцев не вернулись из советского плена после Второй Мировой войны. «Одесская жизнь» узнавала, где в Одессе хоронили военнопленных.

Военнопленные в Одессе

В Одессе пленные восстанавливали порт и все портовое хозяйство, а также взорванные заводы и городской жилой фонд. Размещались они в 13 филиалах спецлагеря НКВД №159. Некоторые из этих филиалов были расположены прямо в сердце города. Центральный филиал, а также спецгоспиталь №3986 располагались в районе Шкодовой горы.

Всего в Одессе содержалось около 12 тысяч военнопленных. Контингент лагеря был интернациональным: немцы, румыны, испанцы, венгры, поляки, французы, австрийцы – всего 20 национальностей. Из общего количества военнопленных домой вернулась половина.

Кладбище на Промышленной

На улице Промышленной расположено кладбище спецлагрея № 159 и спецгоспиталя №3986. Здесь официально захоронено 679 человек. Такие данные приводит в своей книге «Военнопленные и интернированные на Украине и в Одесской области (1944 – 1951 гг.)» одесский историк Александр Юнгмайстер.

Здесь же во время реконструкции были обнаружены три братских могилы, в которых найдены массовые захоронения. Первая братская могила находится за пределами кладбища на территории завода «Микрон», вторая – под большим крестом на территории кладбища. Количество похороненных в ней определить не представляется возможным. Но она очень большая – в 2002 году в нее провалился бульдозер. Третье братское захоронение обнаружено приборами. Его площадь – около 25 кв. метров.

По мнению Александра Юнгмайстера, эти захоронения относятся к осени 1944 и всему 1945 году, когда системного учета умерших пленных не велось. Поэтому никаких списков тех, кто там захоронен, нет.

Как хоронили пленных

В своей книге Александр Юнгмайстер отмечает, что систематические регистрации смертных случаев в лагерях начались только после войны. В Одессе – с января 1946 года. Тогда же одесское кладбище начали приводить в порядок. По мнению историка, это отчасти связано с тем, что в Одессу тогда прибыли родственники умершего в плену бельгийского офицера для транспортировки его останков на родину. Вот тогда и начали спешно изготавливать надмогильные плиты и штыри с номерам, чтобы показать иностранцам, что с захоронениями иностранцев все в порядке.

По выработанным властями правилам учета, территория спецкладбища делилась на квадраты размером 5 на 5 могил. Все погребенные регистрировались в кладбищенской книге, куда заносились порядковый номер умершего пленного, его фамилия, имя и отчество, год рождения, национальность, воинское звание и номер могилы в виде дроби. В числителе указывался номер могилы, в знаменателе – номер квадрата.

Вместе с тем, точного учета всех погребенных добиться было сложно. Одной из причин, как пишет историк, было и то, что русские писари на кладбище записывали «на слух», искажая иностранные имена и фамилии.

Другие захоронения

Еще одно кладбище военнопленных находилось на Шкодовой горе. По масштабам захоронений оно гораздо больше, чем кладбище на Промышленной. Однако точного количества погребенных здесь установить невозможно.

Мы нашли похожее место на Шкодовой горе рядом с территорией НПЗ «Лукойл» – огороженный пустырь с металлической калиткой – как его описывает в своей книге Александр Юнгмайстер. Возможно, это часть именно упомянутого кладбища.

Также захоронения военнопленных производились в сквере имени Гамова и на II христианском кладбище. Всего же, по данным историка, с января 1946 года по январь 1951-го в Одессе было погребено около 6 тысяч военнопленных. Половина из них – немцы.