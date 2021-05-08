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Памяти Аркадия Львова: в старом одесском переулке увековечивают знаменитый «Двор» (фото)

Памяти Аркадия Львова: в старом одесском переулке увековечивают знаменитый «Двор» (фото)

В одесском переулке Нечипуренко, бывшем Авчинниковском, во дворе дома №14, рождается новый стрит-арт, посвященный памяти Аркадия Львова и героям его романа «Двор», наполненного духом Одессы.

Над настенными рисунками работает одесская художница и певица Леся Верба, недавно создавшая мурал в честь Владимира (Зеэва) Жаботинского.

Старый двор преображается: герои недавно умершего в США одессита Аркадия Львова смотрят на нас сегодняшних со стены. Работа еще будет продолжаться. Как пишет сама Леся Верба, «90-летний сосед-старожил Виктор, мне выдал «зеленый свет», придя в гости с вином и рассказами про «Нолика» (он же Аркадий Львов) и воспоминаниями о Дворе».

Аркадий Львов родился в этом дворе, а сам двор и его жители стали прототипами пятитомного романа-эпопеи «Двор». Теперь история «Двора» продолжается особым образом…

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Еще бы: переведенный на несколько иностранных языков, «Двор» все равно ведь останется «чисто одесским», а сам старый дворик на глазах оживает по-новому.

Сам Аркадий Львов вспоминал: «… Я отчетливо помню, как возле метро «Аэропорт» я сказал Константину Симонову, что хочу написать роман о жизни простых людей. Но вот название не могу придумать – «Мой двор», «Твой двор» … Он остановился (естественно, привлек внимание множества людей – его узнавали) и так, слегка грассируя: «Какой «мой двор», «ваш двор»! «Двор»! Просто «Двор»! Огромный, как вся империя».

Одессит Михаил Пойзнер вспоминал: «В каждый приезд Аркадия Львова из Америки мы встречались во Всемирном клубе одесситов, потом бродили по городу. По городу его детства и воспоминаний. Бывало, сидели в уютной уличной шашлычной «У Джамбула» на Александровском проспекте. Часто подходили к его дому, в Авчинниковский. Аркадий всегда останавливался посередине двора, высоко поднимал голову – показывал рукой, где, кто когда-то жил. Называл фамилии, описывал характеры соседей – кто кем работал, кто с кем «выяснял» отношения. Явно он скучал по тому времени, по тем людям, которые так или иначе навсегда вошли в его жизнь. И это особенно ощущается в его романе «Двор». Новые жильцы дома проходили, до обидного не замечая его. Аркадий провожал их долгим взглядом, уже вслед подмечая даже какие-то мелочи в их поведении…»

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о сегодняшнем дне переулка Нечипуренко.

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Мария Котова
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