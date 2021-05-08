Три девицы на границе: юных нелегалок не пустили в Одессу на уикенд

У села Лучинское Раздельнянского района Одесской области военнослужащие Подольского погранотряда задержали трех девушек, которые направлялись на отдых в Одессу в обход пунктов пропуска.

Как сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины, иностранки незаконно перешли украинско-молдавскую границу и шли в Одессу по полям. Их заметили военнослужащие отдела «Степановка».

Нарушительницами оказались гражданки Молдовы 22 и 30 лет и 15-летняя россиянка. Они рассказали пограничникам, что хотели провести выходные в Одессе, но поскольку у них не было отрицательных результатов тестов на COVID-19, решили пойти «в обход».

Учитывая то, что гражданка РФ еще не достигла возраста административной ответственности, за незаконное пересечение границы привлекли только ее подруг – их вернули обратно в Молдову через пункт пропуска «Кучурган» и, к тому же, запретили им въезд в Украину на пять лет.

Фото: Facebook Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины