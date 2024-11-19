1000 дней войны: что думают известные одесситы о ее завершении

Елена Ротари, волонтер: «Непонятно, в каких границах будет существовать Украина»

«Очень тяжело отвечать на этот вопрос. После эйфории от освобождения Херсона с 2022 года многое изменилось. Сегодня непонятно, в каких границах будет существовать Украина. И об этом сложнее всего говорить. К сожалению, войну в Одессе ощущают только те, кто пережил боль. Многие просто привыкли к ней. А буквально в 200 километрах от нашего города, на Херсонщине, люди вынуждены стоять в очереди за гуманитарным хлебом, жить в отсутствии света и газа, магазинов, аптек. У людей нет работы, а соответственно нет денег на продукты, лекарства и так далее. И нам этих людей нужно обязательно сохранить, помогать им и удержать врага, который по всем аспектам сильнее, агрессивнее, жестче. Нам всем хочется знать день, месяц, год окончания войны, но этого никто не может предвидеть. Сегодня на глазах у всего мира происходит уничтожение украинской нации. Если это не геноцид, тогда что это? Очень хочется, чтобы об этом каждый день думали те, кто отвечает за поддержку и укрепление мира и международную безопасность».

Александр Бабич, военнослужащий и историк: «Я не Нострадамус»

«Я не Нострадамус. Считаю, что никто не может сейчас давать реальные прогнозы, потому что нет необходимых исходных данных для объективного анализа».

Андрей Хаецкий, писатель: «Нам необходимо нести память об этих ужасных временах, чтобы сохранить культуру»

«Наверное, как и большинство людей, я не смогу конкретно ответить на вопрос, когда война закончится и каким образом это произойдет. Главное, с чем приходится сталкиваться уже — это осознание, что нам жить с этой войной (или с ее последствиями) сколько кому отведено. Нам необходимо нести память об этих ужасных временах и о тех, кого они унесли. Чтобы сохранить культуру, традицию, чтобы строить новое, учитывая цену, которую мы ежедневно платим. Уверен, что в дальнейшем мы начнем еще больше уважать наш язык, ведь именно на нем будет говорить наша память, в частности через литературу. Этот процесс уже происходит, поэтому в дальнейшем соискатели образования из будущих поколений будут расти на своей культуре».

Ярослава Витко-Присяжнюк, представительница языкового омбудсмена в Одесской области: «Мы воюем с имперским хищником, аппетиты которого необъятны»

«Не хочу выглядеть «диванным политологом», но по моему мнению – эта война надолго. Мы воюем с имперским хищником, аппетиты которого необъятны. Современная война – это не только ведение боевых действий, но и мощная информационная и смысловая составляющая. Украина для РФ стратегически важна, поэтому нам предстоит еще много манипуляций, информационных вбросов, попыток вмешаться в нашу внутреннюю политику. Что касается боевых действий, я думаю, нас ожидает «израильский сценарий» — периодическое угасание и обострение активных боевых действий. Конец этому возможен только в случае распада Российской империи и как следствие – потери имперских амбиций».

Андрей Красножон, ректор педагогического университета: «Война закончится так же неожиданно, как и началась»

«Я не знаю, когда и чем может закончиться война. Я как историк могу сказать, что она закончится неожиданно. Как неожиданно она и началась. Когда это может быть? Сказать сложно. В 2025-м или 2026-м, или еще через 10 лет. Что назвать окончанием войны? Перемирие? Нет. Поражение Российской империи, агрессора Российской Федерации можно считать окончанием войны. Но если она сохранится, вероятнее всего, это будет просто пауза до нового этапа. Не война, а широкомасштабное вторжение может закончиться неожиданно. Скорее всего, она закончится в ближайшее время. А война, великая война между Россией и Украиной, уже идет».

Ирина Нечиталюк, литературовед: «Верю, что большая половина пути преодолена»

«Мне очень хотелось бы знать, когда закончится война, тогда я бы правильно распределила силы: здесь еще можно отдохнуть, а здесь нужно работать, собрав все силы; чтобы не выгорать, чтобы не обессилеть преждевременно. Это марафон, и кто скажет, на какой мы сейчас дистанции? Верю, что большая половина пути преодолена. А между тем культурно-художественная жизнь продолжается. В стране, которая находится в состоянии войны, в которой нет клочка безопасной земли, едва ли не каждый день проходят чтения, фестивали, форумы. И если еще несколько лет назад эти события собирали десятки и сотни участников, то сегодня речь идет о многотысячной публике (осознанной, активной, разновозрастной). Мы сейчас одновременно познаем художников Расстрелянного Возрождения, перечитываем классиков (Шевченко, Лесю Украинку, Франко и других) и открываем целую плеяду современных писателей, которые становятся кумирами поколения. Поэзия вышла из кулуаров на большую сцену, собирает стадионы. Нам бы выжить, а дальше все преодолеем, ведь потенциал у нас высокий».

Валерий Болган, главный редактор издания «Интент»: «Ситуация вряд ли разрешится к инаугурации Трампа»

«Именно сейчас на этот вопрос точно не сможет ответить никто, потому что мы только входим в состояние идеального шторма. Я не верю, что ситуация разрешится к инаугурации Трампа. Но и это ситуацию только начнет менять. Похоже, что в следующем году Украину ждет принуждение к миру. И очень непохоже, что он устроит все украинское общество. А дальше все зависит от уровня гарантий, которые будут готовы предоставить международные партнеры. Если их будет недостаточно – то нас ждет только очередной «Минск». Поэтому я смотрю на следующий год с очень осторожной надеждой, но без чрезмерных ожиданий».

Артем Карташов, член группы по переименованию улиц при Одесской ОВА: «Недофинансирование культуры и национальной памяти остается проблемой»

«Приближение победы усугубляется нерешенными проблемами 2022 года: медленной цифровизацией и отсутствием стратегического подхода к изменениям в законодательстве. В то же время, недофинансирование культуры и национальной памяти остается проблемой, хотя именно эти сферы являются ключевыми для привлечения иностранной аудитории и опровержения российских мифов. Опасны и региональные действия, например, обращение Геннадия Труханова к ЮНЕСКО с российскими нарративами. Победа зависит от способности быстро адаптироваться, противодействовать дестабилизации и поддерживать реформы, поэтому действуем с оптимизмом и верой в будущее».

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Анализируя ответы, можно выделить несколько ключевых аспектов: война завершится не только военной победой, но и успехами в сфере реформ, культуры и международной поддержки. В то же время возрастают угрозы внутренней дестабилизации и внешнего воздействия, которые требуют быстрой реакции. Украина стоит перед масштабными задачами: от сохранения национальной памяти до противодействия российской пропаганде. Победа зависит от нашей способности объединять усилия на фронте, в экономике и культурной дипломатии, обеспечивая постоянство нашей борьбы и будущее для следующих поколений.