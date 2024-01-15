В Одессе создают барьеры для переименования улиц в честь Героев войны: активист

Об этом Артем Карташов написал в своем обращении к Комитету госвласти, местному самоуправлению, регразвитию и градостроительству. Видео с заседания Комитета он разместил на своей facebook-странице.

В своем обращении касательно переименования улиц в Одессе Карташов высказал не только свое мнение. Этой же позиции придерживаются и сектор ветеранов в Одесской области, семьи погибших, военное командование воинских частей, Южный межрегиональный институт национальной памяти и общественность.

В своем сообщении одесский активист пишу, что когда россияне перед очередными выборами президента в агитационных роликах распространяет нарративы, что Одесса «русский город», местные власти держатся в городе за символы имперской россии. Здесь автор уточняет, что подразумевает Пушкина и Воронцова.

А в честь погибших Героев Украины называет маленькие улочки. Как, например, улицу Якутскую в честь легендарного полковника Игоря Бедзая.

Органы местного самоуправления саботируют переименование улиц в честь героев современной русско-украинской войны. Они придумывают разные барьеры. Якобы сейчас не ко времени, дождаться конца войны, которая длится уже 10 лет. Или что нельзя переименовать, пока не пройдет 10-15 лет после дня смерти, —

написал Карташов в обращении в Комитет.

По мнению Артема Карташова, историко-топонимическая комиссия себя дискредитировала «манипуляциями и ложью». Поэтому он считает, что мэр Одессы в соответствии с законодательством имеет право и может личным распоряжением вынести переименование улиц в общественное обсуждение.

Карташов считает, что переименованию подлежат следующие улицы города:

имперца Жуковского — на Героя Украины, бойца полка «Азов» — Виталия Блажко,

советского генерала Петрова – на Героя Украины, бойца 28-й бригады – Дениса Максишко,

советского маршала Говорова – на Героя Украины, морского пехотинца – Валерия Самофалова,

советского колхозника Посмитного — на Участника обороны Мариуполя, кавалера ордена «За мужество» ІІІ степени, азовца — Евгения Танцуры,

советского генерала Черняховского — на участника обороны Мариуполя, кавалера ордена «За мужество» ІІІ степени, азовца Артура Савельева,

советского космонавта Гагарина – на Героя Украины Игоря Бедзая.

На следующей сессии Одесский горсовет должен переименовать улицу Генерала Бочарова в честь Героя Украины Владислава Бувалкина.

С нетерпением ждем ответа от Геннадия Труханова, который пытается затянуть этот вопрос уже 4-й месяц, —

написал Артем Карташов.