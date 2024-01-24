В Одессе возникли споры по переименованию улицы в честь Игоря Бедзая

Свое мнение по поводу ситуации изложила на собственной facebook-странице одесская волонтер Елена Ротари.

Как пишет волонтер, историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета не удовлетворила просьбу командования Военно-морских сил ВСУ переименовать в честь Бедзая проспект Гагарина. Об этом ИТК сообщила на своем заседании, но не сообщили официально командованию.

Кроме того, жена полковника написала официальное письмо, в котором не давала разрешения назвать в честь погибшего мужа улицу Якутскую. Поэтому переименование улицы даже после положительных общественных слушаний будет нарушением закона.

Напомним, ранее историко-топонимическая комиссия сообщила, что планируют переименовать улицы возле Мемориала 411 батарей в честь погибших Героев российско-украинской войны.

Елена Ротари добавила, что улица Якутская занимает всего два квартала.

На пост отреагировал Александр Бабич – историк и член ИТК. Он заявил, что у улицы длина в 10 кварталов. А письмо от жены Игоря Бедзая на заседаниях комиссии не встречал:

В целом историко-топонимическая комиссия работает по четко определенному алгоритму переименования улиц.

Алгоритм работы:

Внесение предложений. Предложение по наименованию может сделать любой: общественная организация, группа активистов, коллективы, члены рабочей группы, члены Комиссии.

Рассмотрение, обсуждение и голосование проходят во время заседания ИТК. Принятие решений происходит простым большинством голосов от общего состава присутствующих на заседании членов Комиссии. Согласно Положению о работе Комиссии, все ее решения носят рекомендательный характер;

Прохождение лингвистической и юридической экспертизы. Каждое новое название должно быть протестировано лингвистами (если есть необходимость) и согласовано с юридическим департаментом городского совета;

Общественные слушания и обсуждения. Эта важная часть процесса широко применяется на практике, особенно когда речь идет об общественно-уязвимых темах (перенос знаковых памятников, переименование улиц и районов города). Впрочем, следует помнить, что согласно Уставу города, решения общественных слушаний также носят рекомендательный характер;

Утверждение сессией Городского совета. Окончательное решение по всем переименованиям принимают депутаты Городского совета.

Ранее «Одесская жизнь» писало о десяти принципах работы историко-топонимической комиссии.