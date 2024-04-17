Новини Одеси та Одеської області

ЮНЕСКО розширило охоронну зону історичного центру Одеси

ЮНЕСКО розширило охоронну зону історичного центру Одеси

ЮНЕСКО оновила межі охоронної зони об’єктів всесвітньої спадщини в Одесі. До історичного центру тепер належить територія в межах вулиць Приморська – Лідерсовський бульвар – Леонтовича – Пантелеймонівська – Старопортофранківська – Балківська.

Оновлена карта історичного центру Одеси з’явилася на сайті організації.

Згідно з картою, буферна зона охоплює фактично все узбережжя Великого Фонтану до мису Великий Фонтан і до вулиці Фонтанська дорога, до Пантелеймонівської.

Читайте також: Навіщо нам охорона ЮНЕСКО, якщо вона не рятує Одесу від ракет?

Також до буферної зони входить фактично весь Одеський порт, включно з територією колишнього судноремонтного заводу, до вулиці Приморської. Таким чином буферна зона впритул примикає до зони центру і доповнює його.

Раніше охоронна зона ЮНЕСКО включала порт, але обмежувалася Приморською, Торговою, Садовою вулицями, Соборною площею, Преображенською, Жуковського, Польським і Карантинним узвозом, провулком Нахімова і Суворовською алеєю парку Шевченка.

Імовірно, в ЮНЕСКО дослухалися до експертів Міжнародної ради з охорони пам’яток та історичних місць. Вони ще у вересні минулого року пропонували розширити “зону ЮНЕСКО” до меж Комплексної охоронної зони історичного центру, визначеної Історико-архітектурним опорним планом 2008 року і Генеральним планом Одеси 2015 року.

Нагадаємо, робота над внесенням Одеси до списку Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО розпочалася ще 2009 року. У ній взяли участь фахівці Одеської міськради та міністерства культури, дипломати, одеські історики, філологи, краєзнавці.

Щоправда, нашому місту вдалося потрапити лише до попереднього списку. Де він і “завис” на 14 років. Але на початку повномасштабної війни автори проєкту вирішили, що включення до списку ЮНЕСКО Одесі може бути дуже корисним. Одесити знову звернулися в організацію. Величезну підтримку наше місто отримало тоді з боку Італії.

Нещодавно стало відомо, що Італія планує виділити 45 млн євро на відновлення історичного центру Одеси, який сильно постраждав від російських атак. З них 2 мільйони – підуть на реставрацію Спасо-Преображенського кафедрального собору.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk