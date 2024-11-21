Частина Одеси у п’ятницю залишиться без води: кому потрібно зробити запаси

У частині Приморського району Одеси у п’ятницю, 22 листопада 2024 року, тимчасово відключать воду. Причина – проведення аварійних ремонтних робіт. Про це повідомляє філія «Інфоксводоканал».
Відключення планувалося на четвер, 21 листопада. Але у зв’язку із погодними умовами було перенесено на 22 листопада 2024 року!
Тож у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу 21 листопада 2024 року з 9:30 до 23:50 буде відключено воду споживачам наступних вулиць міста:
- вул. Незалежності (Армійська),
- вул. Довженко,
- вул. Решата Аметова (Романа Кармена),
- вул. Семінарська, пр-т Шевченка,
- пр-т Лесі Українки,
- пров. Валерія Лобановського (Матросова),
- пров.Ботанічний,
- пров.Шампанський,
- Французький бульвар.
Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово)
Нагадаємо, що енергетична інфраструктура Одеси та області зазнала значних руйнувань в наслідок російського масованого удару ракетами та дронами.