Частина Одеси у п’ятницю залишиться без води: кому потрібно зробити запаси

Відключення планувалося на четвер, 21 листопада. Але у зв’язку із погодними умовами було перенесено на 22 листопада 2024 року!

Тож у зв’язку з необхідністю проведення ремонтних робіт на об’єктах водопроводу 21 листопада 2024 року з 9:30 до 23:50 буде відключено воду споживачам наступних вулиць міста:

вул. Незалежності (Армійська),

вул. Довженко,

вул. Решата Аметова (Романа Кармена),

вул. Семінарська, пр-т Шевченка,

пр-т Лесі Українки,

пров. Валерія Лобановського (Матросова),

пров.Ботанічний,

пров.Шампанський,

Французький бульвар.

Телефон для довідок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (цілодобово)

Нагадаємо, що енергетична інфраструктура Одеси та області зазнала значних руйнувань в наслідок російського масованого удару ракетами та дронами.