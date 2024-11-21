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Одеса без світла: чи працюватимуть графіки 22 листопада

Одеса без світла: чи працюватимуть графіки 22 листопада

Завтра, у п’ятницю, 22 листопада 2024 року, в Україні та, зокрема, в Одесі та Одеській області продовжать діяти стабілізаційні відключення світла, введені після масованої ракетно-дронової атаки росіян на енергооб’єкти країни 17 листопада.

Як повідомляє НЕК «Укренерго», час застосування та обсяги обмежень будуть такими:

  • 6:00 – 7:00 – одна черга відключень;
  • 7:00 – 18:00 – дві черги відключень;
  • 18:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Стаття за темою: Що таке «черги відключень світла» і як вони працюють

При цьому в компанії звертають увагу: протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений.

Більш детальна інформація про графіки відключення світла від компанії ДТЕК «Одеські електромережі» надійде пізніше, про що «Одеське життя» повідомить своїх читачів.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 21 листопада, після скасування ранкових екстрених відключень світла, Одеська область повернулася до графіків стабілізаційних відключень. За вказівкою «Укренерго» енергетики внесли зміни в денний графік.

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