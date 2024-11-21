Одеса без світла: чи працюватимуть графіки 22 листопада

Як повідомляє НЕК «Укренерго», час застосування та обсяги обмежень будуть такими:

6:00 – 7:00 – одна черга відключень;

7:00 – 18:00 – дві черги відключень;

18:00 – 22:00 – одна черга відключень.

При цьому в компанії звертають увагу: протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений.

Більш детальна інформація про графіки відключення світла від компанії ДТЕК «Одеські електромережі» надійде пізніше, про що «Одеське життя» повідомить своїх читачів.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 21 листопада, після скасування ранкових екстрених відключень світла, Одеська область повернулася до графіків стабілізаційних відключень. За вказівкою «Укренерго» енергетики внесли зміни в денний графік.