Новини Одеси та Одеської області

На одеському цвинтарі понівечили погруддя Юрія Булгакова (фото)

На одеському цвинтарі понівечили погруддя Юрія Булгакова (фото)

На одеському цвинтарі невідомі пошкодили погруддя Юрія Булгакова – одесита, який помер у 2013 році. Ймовірно, його переплутали з російським письменником Михайлом Булгаковим.

Про акт вандалізму розповіла на своїй сторінці у Facebook онука померлого Марія Булгакова.

«Немає слів. Одеса. Пам’ятник мого дідуся», – коротко прокоментувала жінка.

Могила Юрія Булгакова на цвинтарі в Одесі

Так пам’ятник виглядав раніше

Могила Юрія Булгакова на одеському цвинтарі після акту вандалізму

…і так він виглядає тепер

Вона також наголосила, що пам’ятник не підлягає відновленню.

«Там глибока травма каменю: вогонь+пластик, відновити швидше неможливо. Його спалили. Осквернили могилу», – констатувала Марія Булгакова.

Читайте також: Чи потрібен Пушкін в Одесі: опитування одеситів про знесення пам’ятника (відео)

Показово, що постраждав саме пам’ятник Юрія Булгакова – інші надгробки залишилися неушкодженими, що наводить на думку про те, що дії вандалів були цілеспрямованими, але при цьому помилковими – адже до автора «Майстра та Маргарити» та «Собачого серця» покійний не має жодного стосунку. – ймовірно, він лише його однофамілець.

«Мабуть, щось відомо про мого дідуся, що не знаю я, що уможливлює наругу над могилою. Не знаю… Я шокована. Вся наша родина шокована», – припустила онука Юрія Булгакова.

А її друзі, які залишили коментарі під постом, припустили, що скоєне на цвинтарі – справа рук горе-декомунізаторів.

  • «Пригнічена агресія, юнацька дурниця, проплачений ідіотизм. Усі варіанти можливі»;
  • «Деімперіалізація всіх Булгакових чи декомунізація?»;
  • «Просто мама мозок не поклала, патріотизьм поклала. Днище»;
  • «Це, напевно, «декомунізатори», які не те що творів письменників не читають, а навіть їх імен не знають. Прізвище знайоме побачили – і ввімкнувся внутрішній Шариков».
  • «Жах… якесь первісне варварство… »

Ще новини Одеси на тему:

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk