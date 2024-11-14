На одеському цвинтарі понівечили погруддя Юрія Булгакова (фото)

Про акт вандалізму розповіла на своїй сторінці у Facebook онука померлого Марія Булгакова.

«Немає слів. Одеса. Пам’ятник мого дідуся», – коротко прокоментувала жінка.

Вона також наголосила, що пам’ятник не підлягає відновленню.

«Там глибока травма каменю: вогонь+пластик, відновити швидше неможливо. Його спалили. Осквернили могилу», – констатувала Марія Булгакова.

Показово, що постраждав саме пам’ятник Юрія Булгакова – інші надгробки залишилися неушкодженими, що наводить на думку про те, що дії вандалів були цілеспрямованими, але при цьому помилковими – адже до автора «Майстра та Маргарити» та «Собачого серця» покійний не має жодного стосунку. – ймовірно, він лише його однофамілець.

«Мабуть, щось відомо про мого дідуся, що не знаю я, що уможливлює наругу над могилою. Не знаю… Я шокована. Вся наша родина шокована», – припустила онука Юрія Булгакова.

А її друзі, які залишили коментарі під постом, припустили, що скоєне на цвинтарі – справа рук горе-декомунізаторів.

«Пригнічена агресія, юнацька дурниця, проплачений ідіотизм. Усі варіанти можливі»;

«Деімперіалізація всіх Булгакових чи декомунізація?»;

«Просто мама мозок не поклала, патріотизьм поклала. Днище»;

«Це, напевно, «декомунізатори», які не те що творів письменників не читають, а навіть їх імен не знають. Прізвище знайоме побачили – і ввімкнувся внутрішній Шариков».

«Жах… якесь первісне варварство… »

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