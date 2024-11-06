Лист до ЮНЕСКО: коли звернення противників знесення пам’ятників в Одесі планують розглянути

Така відповідь була надана на запит LB.ua.

Як сказано у тексті листа, який отримало українське видання, багата мультикультурна історія Одеси та її особливий тип міського планування з неоднорідними архітектурними стилями є «елементами, які сприяли включенню історичного центру міста до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО».

Водночас, як повідомляється, Україна, будучи країною-учасницею ЮНЕСКО, відповідальна «за забезпечення ефективного та сталого управління та охорони об’єкта та запобігання будь-яким змінам, які могли б вплинути на основи, згідно з якими міжнародна спільнота взагалі вирішила надати йому цей статус».

У документі також сказано, що ЮНЕСКО зазвичай виступає за участь усіх зацікавлених сторін, до яких належить Світова спадщина, в обговореннях та процесі прийняття рішень.

«Після запитів третіх сторін про модифікацію чи переміщення культурних об’єктів у місті Одеса, де знаходиться об’єкт Світової спадщини, ЮНЕСКО співпрацює з компетентними національними органами для отримання докладної інформації та коментарів. Після аналізу експертами ця інформація може бути доведена до відома Комітету всесвітньої спадщини (керівного органу Конвенції ЮНЕСКО, що складається з 21 обраної держави-члена) у рамках подальшої перевірки стану зберігання пам’ятника. Ця перевірка запланована на липень 2025 року в рамках 47-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини», – наголошується у відповіді журналістам на їхній запит.

Як повідомлялося раніше, наприкінці жовтня поточного року противники демонтажу пам’ятників та перейменування вулиць, названих на честь російських письменників та інших наукових та культурних діячів в Одесі, звернулися до ЮНЕСКО та президента з відкритим листом, у якому просили відкласти рішення щодо деколонізації культурної спадщини Одеси до кінця війни.

Пізніше стало відомо про другий закритий, лист до ЮНЕСКО, в якому одесити просять організацію вплинути на українську державу, щоб скасувала або відстрочила перейменування вулиць, пов’язаних з іменами письменників-одеситів та демонтаж пам’ятників Пушкіну та Бабелю. Його підписанти не стали розголошувати свої імена, побоюючись негативної реакції з боку прихильників перейменувань та знесення пам’яток.

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