Одесити зібрали гроші на пам’ятник Пушкіну: красива історія виявилася міфом

Пам’ятник Пушкіну на сьогоднішньому Приморському бульварі… Скільки суперечок навколо нього! А ще більше – міфів. Про один з них, найбільш поширений, розповідаємо сьогодні нашим читачам. З доказами! Ви, ймовірно, здогадались, про що йдеться: мовляв, пам’ятник поету в Одесі встановлено на кошти пересічних одеситів…

Ми у Музеї-кав’ярні «Стара Одеса»… Його засновник Петро Манелис дістає книжку 1890 року, що вийшла в Одесі. Книжка присвячені історії встановлення пам’ятника-фонтана Пушкіну (видавництво «Пчілка»).

– Мені часто доводиться вислухувати одну й ту ж байку, що кошти на встановлення пам’ятника Пушкіну зібрали самі містяни. Тому, мовляв, це «народний пам’ятник» і зносити його аж ніяк не можна. Так от, це міф – один з багатьох, що існують про Пушкіна тапов’язані з ним пам’ятники. В нашому Музеї ця книжка і зберігається тільки тому, аби доказати, що кошти на пам’ятник містяни зібрали лише частково, – розповідає Петро.

Вирок одеської думи, чи Хто скільки «здав» на пам’ятник Пушкіну

Петро розповідає також, як інколи люди, заходячи до Музею, починають з одного й того ж… Мовляв, я одесит у якомусь там сьомому чи восьмому поколінні, тому знаю, що цей пам’ятник стоїть тільки тому, що пересічні одесити так вирішили, гроші зібрали, на власний кошт встановили.

– Якщо вже так, то я, одесит у четвертому поколінні, відкриваю це видання і вказую хоча б на останню сторінку, де весь кошторис розписаний – до копійки! – додає Петро.

Відкриваємо видання, вивчаємо… Дійсно, маємо доказове розвінчання міфу.

Так от, спочатку комісія, яка займалась встановленням пам’ятника поетові, вирішила, що достатньо буде 6500 рублів. Але вже дуже скоро виявилось, що і 18 тисяч рублів буде замало… Грошей катастрофічно не вистачало.

Далі – мовою оригіналу:

«Комиссия… обратилась в городскую думу с просьбой, не пожелает ли она пожертвовать недостающие для работ около девяти тысяч рублей… Состоялся приговор думы в положительном смысле, и это обстоятельство дало возможность довести дело до конца».

Дуже мені подобається оце – «вирок думи». Та ми зараз не про це.

І от як тільки одеська дума винесла той вирок «в положительном смысле», справа пішла.

Тепер – про кошторис. Як бачите на фото, він – перед вами.

Пам’ятник обійшовся місту в 19195 рублів 40 копійок. Дев’ять тисяч на нього дала одеська дума. Містяни ж зібрали 607 рублів 27 копійок, а по підписним листам було зібрано 5074 руб. 71 коп.

На фото ви бачите інші «доходи», що пішли на встановлення пам’ятника Пушкіну на сьогоднішньому Приморському бульварі.

– І додайте, будь ласка, що пам’ятник не встановлювали спиною до тої самої думи. Бо ж ніякої одеської думи там тоді не було. Там тоді була біржа… Хоча тих міфів так багато, що й не перелікуєш, – каже Петро Манелис.

Фото авторки