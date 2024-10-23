Новини Одеси та Одеської області

Що думають одесити про перенесення пам’ятника Бабелю – опитування

Журналісти «Одеського життя» поставили одеситам і гостям міста кілька запитань про Бабеля. Це зробили на вулиці Рішельєвській біля будинку письменника та його пам’ятника.

Перехожих запитали: хто такий Бабель, чи читали його твори і чи потрібно зносити пам’ятник письменнику?

Що відповіли люди – дивіться в нашому відео.

Ісаак Бабель – відомий письменник і драматург

Ісаак Бабель народився 12 липня 1894 року в Одесі на Молдаванці в родині дрібного підприємця. Він здобув популярність завдяки своїм творам про життя єврейського населення Одеси.

Бабель написав близько 80 оповідань, об’єднаних у збірки:

  • «Конармія» (1926),
  • «Єврейські оповідання» (1927),
  • «Одеські оповідання» (1931);
  • цикл статей «Щоденник» (1918);
  • серія нарисів «На полі честі» (1920);

Уперше оповідання Бабеля «Король» із циклу «Одеські оповідання» опубліковано 1921 року в одеській газеті «Моряк». Трохи пізніше в інших виданнях з’явилися оповідання зі збірки «Конармія», і Бабель одразу ж здобув визнання як блискучий майстер слова.

Однак це не врятувало Бабеля, і в травні 1939 року його заарештували за звинуваченням в «антирадянській змовницькій терористичній діяльності» і шпигунстві. Його розстріляли 27 січня 1940 року.

Як встановлювали пам’ятник Бабелю в Одесі

Ініціатором збору коштів на пам’ятник Ісааку Бабелю в Одесі 2007 року став Всесвітній клуб одеситів, віцепрезидентом якого був Валерій Хаїт. Ініціативу одеситів підтримала одеська міська адміністрація.

24 червня 2008 року Виконком Одеської міськради ухвалив рішення про спорудження в Одесі пам’ятника Бабелю за рахунок залучених коштів.

10 липня 2008 року рішенням Міськради було узаконено обране для пам’ятника місце: перед будівлею школи № 117 на вулиці Рішельєвській, 18.

Одеський міськвиконком відкрив спеціальний рахунок для збору коштів, на який почали надходити пожертви від одеситів усього світу і просто тих, хто любив творчість Бабеля і не залишився байдужим до оголошеної акції. Першим, хто вніс гроші на спорудження пам’ятника, був Борис Литвак.

Відкриття пам’ятника відбулося 4 вересня 2011 року.

Вулиця Бабеля в Одесі: як називається зараз

Вулиця Бабеля розташована в Хаджибейському районі Одеси і проходить від Михайлівської площі до вулиці Бугаївської. Тепер вона називатиметься вулиця Дмитра Іванова.

36-річний військовослужбовець проходив службу у відділенні снайперів роти вогневої підтримки 122-ї окремої бригади територіальної оборони. Він загинув 20 березня 2023 року в місті Бахмут, захищаючи Україну від російської агресії.

Читайте також: На якій вулиці жити будемо: чи можна нашвидкуруч змінити минуле

Чому пам’ятник письменнику хочуть прибрати

Цього літа в Одесу нагрянула повномасштабна деколонізація і декомунізація. Рішення Одеської ОВА про демонтаж пам’ятника Бабелю і ще 18 пам’ятників в Одесі опубліковано 26 липня 2024 року.

Ісаак Бабель підпадає практично під усі критерії закону про декомунізацію – радянський російський письменник, військовий кореспондент, боєць Червоної Армії і працівник іноземного відділу ЧК і Народного комісаріату РРФСР. У чому «завинив» Бабель, детально читайте в нашій статті: Рішення обласної влади щодо перейменування одеських вулиць не мають прозорості та виваженості – історик Олександр Бабич (відео)

Нагадаємо, противники демонтажу пам’ятників і перейменування вулиць в Одесі, звернулися до ЮНЕСКО і Президента. Серед підписантів – донька Ісаака Бабеля – Лідія, яка мешкає в Талахасі та онук письменника Андрій Малаєв-Бабель.

 

 

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