Що думають одесити про перенесення пам’ятника Бабелю – опитування

Перехожих запитали: хто такий Бабель, чи читали його твори і чи потрібно зносити пам’ятник письменнику?

Що відповіли люди – дивіться в нашому відео.

Ісаак Бабель – відомий письменник і драматург

Ісаак Бабель народився 12 липня 1894 року в Одесі на Молдаванці в родині дрібного підприємця. Він здобув популярність завдяки своїм творам про життя єврейського населення Одеси.

Бабель написав близько 80 оповідань, об’єднаних у збірки:

«Конармія» (1926),

«Єврейські оповідання» (1927),

«Одеські оповідання» (1931);

цикл статей «Щоденник» (1918);

серія нарисів «На полі честі» (1920);

Уперше оповідання Бабеля «Король» із циклу «Одеські оповідання» опубліковано 1921 року в одеській газеті «Моряк». Трохи пізніше в інших виданнях з’явилися оповідання зі збірки «Конармія», і Бабель одразу ж здобув визнання як блискучий майстер слова.

Однак це не врятувало Бабеля, і в травні 1939 року його заарештували за звинуваченням в «антирадянській змовницькій терористичній діяльності» і шпигунстві. Його розстріляли 27 січня 1940 року.

Як встановлювали пам’ятник Бабелю в Одесі

Ініціатором збору коштів на пам’ятник Ісааку Бабелю в Одесі 2007 року став Всесвітній клуб одеситів, віцепрезидентом якого був Валерій Хаїт. Ініціативу одеситів підтримала одеська міська адміністрація.

24 червня 2008 року Виконком Одеської міськради ухвалив рішення про спорудження в Одесі пам’ятника Бабелю за рахунок залучених коштів.

10 липня 2008 року рішенням Міськради було узаконено обране для пам’ятника місце: перед будівлею школи № 117 на вулиці Рішельєвській, 18.

Одеський міськвиконком відкрив спеціальний рахунок для збору коштів, на який почали надходити пожертви від одеситів усього світу і просто тих, хто любив творчість Бабеля і не залишився байдужим до оголошеної акції. Першим, хто вніс гроші на спорудження пам’ятника, був Борис Литвак.

Відкриття пам’ятника відбулося 4 вересня 2011 року.

Вулиця Бабеля в Одесі: як називається зараз

Вулиця Бабеля розташована в Хаджибейському районі Одеси і проходить від Михайлівської площі до вулиці Бугаївської. Тепер вона називатиметься вулиця Дмитра Іванова.

36-річний військовослужбовець проходив службу у відділенні снайперів роти вогневої підтримки 122-ї окремої бригади територіальної оборони. Він загинув 20 березня 2023 року в місті Бахмут, захищаючи Україну від російської агресії.

Чому пам’ятник письменнику хочуть прибрати

Цього літа в Одесу нагрянула повномасштабна деколонізація і декомунізація. Рішення Одеської ОВА про демонтаж пам’ятника Бабелю і ще 18 пам’ятників в Одесі опубліковано 26 липня 2024 року.

Ісаак Бабель підпадає практично під усі критерії закону про декомунізацію – радянський російський письменник, військовий кореспондент, боєць Червоної Армії і працівник іноземного відділу ЧК і Народного комісаріату РРФСР. У чому «завинив» Бабель, детально читайте в нашій статті: Рішення обласної влади щодо перейменування одеських вулиць не мають прозорості та виваженості – історик Олександр Бабич (відео)

Нагадаємо, противники демонтажу пам’ятників і перейменування вулиць в Одесі, звернулися до ЮНЕСКО і Президента. Серед підписантів – донька Ісаака Бабеля – Лідія, яка мешкає в Талахасі та онук письменника Андрій Малаєв-Бабель.