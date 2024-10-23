Противники знесення пам’ятників в Одесі звернулися до ЮНЕСКО

Текст звернення опублікувало італійське видання Il Foglio.

Генеральну директорку ЮНЕСКО Одрі Азулай і до Володимира Зеленського закликають відкласти рішення щодо деколонізації культурної спадщини Одеси до кінця війни. У зверненні йдеться про те, що ці рішення ухвалили без публічних консультацій, їх громадяни виявили тільки після ухвалення рішень, через ЗМІ, як факт.

«Можна багато говорити про деколонізацію України, але щодо Одеси, більша частина історичного центру якої була побудована під російською імперською адміністрацією (як зазначає ЮНЕСКО), ця програма стирання є небезпечно слизькою дорогою. Поспішне застосування цього нового законодавства, яке залишає широкий простір для неоднозначного тлумачення, ставить під загрозу значні частини всесвітньої спадщини Одеси та її поліфонічного космополітичного духу», – пишуть автори звернення.

Наразі під зверненням поставили підписи 115 осіб. Серед них організатор акції проти перейменування вулиць і знесення пам’ятників в Одесі журналіст і громадський діяч Леонід Штекель, художник Михайло Рева, головний диригент Одеського філармонійного оркестру Гобарт Ерл, одеський історик Олександр Бабич, голова наукового відділу Одеського художнього музею Кирило Ліпатов, а також донька Ісаака Бабеля Лідія, яка мешкає в Талахасі, та онук письменника Андрій Маляєв-Бабель.

Нагадаємо, одразу 19 пам’ятників та пам’ятних знаків, серед яких два Пушкіни, Бабель та Висоцький, мають бути демонтовані згідно із розпорядженням ОВА від 26 липня 2024 року.

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