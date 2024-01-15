В Одесі з’являться нові автобуси та маршрутки

Про це повідомили в Одеській міськраді.

Під час наради обговорили запуск муніципального автобусного маршруту №141, який з’єднає історичний центр міста з вул. Паустовського.

Новий маршрут буде подвійно незвичайним для Одеси.

Перше – це те, що працюватимуть на ньому виключно великі низькопідлогові автобуси, що робить їх зручними для людей з візками, інвалідів та людей похилого віку.

Друга особливість полягає в тому, що на 141 маршруті діятимуть такі ж пільги на проїзд, як у міському електротранспорті. Отже, навіть пенсіонери зможуть їздити безплатно. Звісно, за наявності пенсійного посвідчення.

Окрім того, провели нараду з приватними перевізниками, де йшлося про необхідність оновлення рухомого складу маршрутних автобусів. У міськраді повідомили, що порозуміння знайдено, тому одеситів чекатимуть у цьому році оновлені маршрутки.

Як повідомили в мерії, одеські комунальники перейшли на технологію нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком, що збільшує термін її експлуатації. Також впроваджуються заходи, аби зменшити швидкість руху автівок на вулицях міста.

Окрему увагу під час наради приділили розвитку веломережі та паркувального простору. Наразі в Одесі налічується 1200 паркомісць, які приносять до бюджету міста 650 тис. грн щомісяця. У 2024 році їх кількість планується збільшити. До того ж не лише в історичній частині, а й в інших районах міста.

Продовжується збільшення парку електротранспорту. Нещодавно “Одеське життя” писало, що в одеській мерії хочуть знову планують відремонтувати спуск Маринеско. Адже попри стабілізаційні роботи, які провела компанія-забудовник “Простір”, трамвайні рейки продовжують просідати й запуск трисекційних вагонів «Одіссей МАХ» на узвозі Маринеско поки що неможливий.

Розглянули на нараді й питання про організацію виділених смуг руху громадського пасажирського транспорту, аби в години пік уникати простоювання громадського транспорту у заторах.