В Одессе появятся новые автобусы и маршрутки

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

В ходе совещания обсудили запуск муниципального автобусного маршрута №141, соединяющего исторический центр города с ул. Паустовского.

Новый маршрут будет вдвойне необычен для Одессы.

Первое – это то, что будут работать на нем исключительно большие низкопольные автобусы, что делает их удобными для людей с колясками, инвалидов и пожилых людей.

Вторая особенность состоит в том, что на 141-м маршруте будут действовать такие же льготы на проезд, как в городском электротранспорте. Так что даже пенсионеры смогут ездить бесплатно. Конечно, при наличии пенсионного удостоверения.

Кроме того, провели совещание с частными перевозчиками, где речь шла о необходимости обновления подвижного состава маршрутных автобусов. В горсовете сообщили, что понимание найдено, поэтому одесситов будут ждать в этом году обновленные маршрутки.

Как сообщили в мэрии, одесские коммунальщики перешли на технологию нанесения дорожной разметки холодным пластиком, что увеличивает срок ее эксплуатации. Также принимаются меры, чтобы уменьшить скорость движения автомобилей на улицах города.

Отдельное внимание во время совещания было уделено развитию велосети и парковочного пространства. В настоящее время в Одессе насчитывается 1200 паркомест, которые приносят в бюджет города 650 тыс. грн ежемесячно. В 2024 году их количество планируется увеличить. К тому же, не только в исторической части, но и в других районах города.

Продолжается увеличение парка электротранспорта. Недавно «Одесская жизнь» писала, что в одесской мэрии снова планируют отремонтировать спуск Маринеско. Ведь несмотря на стабилизационные работы, проведенные компанией-застройщиком “Простір”, трамвайные рельсы продолжают проседать и запуск трехсекционных вагонов «Одиссей МАХ» на спуске Маринеско пока невозможен.

Рассмотрели на совещании и вопрос об организации выделенных полос движения общественного пассажирского транспорта, чтобы в часы пик избегать простаивания общественного транспорта в пробках.