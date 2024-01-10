Рейтинг громадського транспорту України: яке місце посіла Одеса

Опитування проводили у містах України, де є мережа електротранспорту та який у 2023 році працював. До опитування долучились мешканці та туристи 29-ти міст України, повідомляє інтернет-видання Medium.

Одеса опинилася у середині рейтингу – на 16-му місці, набравши 3,48 бала.

На рейтинг з позитивного боку вплинуло продовження трамвайного маршруту Північ-Південь до 11 станції Люстдорфської дороги. Також у спекотливий вересень на маршрут вийшов трамвай з кондиціонером.

Також наприкінці року в Одесі презентували 26-метровий трамвай-велетень. Це один з 13 трамваїв, які закупили для Одеси та виготовляють на заводі у Дніпрі. Востаннє Татра в Одесі з’явилася 8 років тому.

Щодо негативних чинників, які вплинули на місце у рейтингу, то це аварійний стан ділянки на узвозі Маринеско. Через це на трамвайному маршруті №7 не курсують багатосекційні трамваї Одіссей Макс. Але завдяки трамваю №7 було ліквідовано трамвайний маршрут №27 та скорочено маршрут №12.

Щодо тролейбусів, то повернули довоєнний тролейбусний маршрут №10 до Пересипського мосту.

Також наприкінці грудня на вулиці Одеси вийшли довгоочікувані автобуси-велетні, які мають сполучити вул. Семена Палія з центром міста – вул. Преображенською. 18-метрові автобуси зручні низькою підлогою і стають доступними для людей з обмеженою рухливістю, на інвалідних візках чи для матусь з дитячими візочками.

Лідерами рейтингу стали:

Вінниця – 4,61 бала,

Чернівці – 4,08 бала,

Львів – 4 бали.