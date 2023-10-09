На одеські маршрути вийдуть німецькі автобуси

Про появу комфортабельного громадського транспорту у нашому місті повідомили в управлінні інформації Одеської міської ради.

Там розповіли, що зараз мер Одеси Геннадій Труханов вирушив із робочим візитом до німецького Регенсбурга. Саме це місто-побратим є одним із найактивніших донорів з постачання гуманітарної допомоги для Одеси.

У Регенсбурзі одеський міський голова зустрівся з представниками компанії Stadtwerk, яка займається громадським транспортом у цьому місті, та німецької благодійної організації Space Eye.

Там і стало відомо про бажання німецьких друзів передати Одесі 10 пасажирських автобусів. У мерії повідомляють, що вони вийдуть на міські маршрути вже найближчим часом.

Судячи з фотографій, опублікованих мерією, автобуси великої місткості марки Mercedes з низьким рівнем підлоги. Ця особливість робить такі машини зручними для перевезення маломобільних пасажирів, в тому числі людей похилого віку та батьків з візками.

Ми дуже цінуємо допомогу наших німецьких партнерів. З перших днів повномасштабного вторгнення місто Регенсбург поряд з нами і надає всю необхідну допомогу, у тому числі для розвитку транспортної інфраструктури Одеси.

– подякував німецьким друзям від імені одеситів мер нашого міста Геннадій Труханов.

Нагадаємо, що з 9 жовтня один із найзатребуваніших тролейбусних маршрутів повернувся на свій звичний шлях прямування. Раніше його нормальна робота не була можливою через завали після обстрілу Одеси російськими агресорами.

Ще “Одеське Життя” розповідала про проблеми з рухом трамваїв. І якщо якісь із них вирішуються швидко, інші залишаються невирішеними вже багато років.

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