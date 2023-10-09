Новини Одеси та Одеської області

На одеські маршрути вийдуть німецькі автобуси

На одеські маршрути вийдуть німецькі автобуси

Незабаром одесити зможуть для поїздок містом скористатися комфортабельними автобусами з низькою підлогою з Німеччини. 10 таких машин передали у подарунок Одесі у місті-побратимі Регенсбурзі.

Про появу комфортабельного громадського транспорту у нашому місті повідомили в управлінні інформації Одеської міської ради.

Там розповіли, що зараз мер Одеси Геннадій Труханов вирушив із робочим візитом до німецького Регенсбурга. Саме це місто-побратим є одним із найактивніших донорів з постачання гуманітарної допомоги для Одеси.

Кабіни автобусів

Німецьке місто-побратим Регенсбург подарувало Одесі 10 автобусів.

У Регенсбурзі одеський міський голова зустрівся з представниками компанії Stadtwerk, яка займається громадським транспортом у цьому місті, та німецької благодійної організації Space Eye.

Там і стало відомо про бажання німецьких друзів передати Одесі 10 пасажирських автобусів. У мерії повідомляють, що вони вийдуть на міські маршрути вже найближчим часом.

Судячи з фотографій, опублікованих мерією, автобуси великої місткості марки Mercedes з низьким рівнем підлоги. Ця особливість робить такі машини зручними для перевезення маломобільних пасажирів, в тому числі людей похилого віку та батьків з візками.

Вхід до автобуса з відкинутим пандусом для колясок.

Подаровані Одесі автобуси всі низькопідлогові. Таким транспортом зручно користуватися людям похилого віку, інвалідам та батькам з візками.

Відчинені двері в автобус і пандус для маломобільних пасажирів

Всі машини оснащені пандусом для завезення колясок. Це полегшує подорож для маломобільних пасажирів.

Ми дуже цінуємо допомогу наших німецьких партнерів. З перших днів повномасштабного вторгнення місто Регенсбург поряд з нами і надає всю необхідну допомогу, у тому числі для розвитку транспортної інфраструктури Одеси.

– подякував німецьким друзям від імені одеситів мер нашого міста Геннадій Труханов.

Труханов тисне руку німецькому представнику

Мер Одеси тисне руку німецькому партнеру на знак подяки за передані Одесі у подарунок автобуси.

Нагадаємо, що з 9 жовтня один із найзатребуваніших тролейбусних маршрутів повернувся на свій звичний шлях прямування. Раніше його нормальна робота не була можливою через завали після обстрілу Одеси російськими агресорами.

Ще “Одеське Життя” розповідала про проблеми з рухом трамваїв. І якщо якісь із них вирішуються швидко, інші залишаються невирішеними вже багато років.

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