Що змінилося на Старосінній площі в Одесі (фоторепортаж)

Про це комунальники повідомили на своїй сторінці у Facebook.

У рамках робіт було нанесено дорожню розмітку, встановлено відповідні дорожні знаки дорожнього руху, облаштовано велодоріжку, яка на одному із кварталів відділена стовпчиками, облаштовано новий пішохідний перехід.

Крім того, тут з’явилися впорядковані, і, що важливо, офіційні паркувальні майданчики.

Нагадаємо, раніше в Одесі розібралися зі схемою проїзду на ділянці вулиці Канатній між вулицями Семінарською та Пирогівською. Тепер рух на цій ділянці знову буде одностороннім.

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