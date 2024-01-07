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Що змінилося на Старосінній площі в Одесі (фоторепортаж)

Що змінилося на Старосінній площі в Одесі (фоторепортаж)

Фахівці комунальної установи «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» (КУ «СМЕП») виконали комплексні роботи з організації дорожнього руху на Старосінній площі.

Про це комунальники повідомили на своїй сторінці у Facebook.

Старосенна площа, перехід data-lazy-srcset=

Старосенна площа, нова розмітка

У рамках робіт було нанесено дорожню розмітку, встановлено відповідні дорожні знаки дорожнього руху, облаштовано велодоріжку, яка на одному із кварталів відділена стовпчиками, облаштовано новий пішохідний перехід.

Старосенна площа, велодоріжка

пішохідний перехід на Старосінній площі в Одесі

Старосенна площа, дорожня розмітка

Крім того, тут з’явилися впорядковані, і, що важливо, офіційні паркувальні майданчики.

Старосенна площа, місця для паркування

Старосенна площа, роздільники

Нагадаємо, раніше в Одесі розібралися зі схемою проїзду на ділянці вулиці Канатній між вулицями Семінарською та Пирогівською. Тепер рух на цій ділянці знову буде одностороннім.

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