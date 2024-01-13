В Одесі може стати ще більше платних парковок

Про це стало відомо під час наради щодо розвитку транспортної системи та організації дорожнього руху в умовах повномасштабного вторгнення, яку провів міський голова Геннадій Труханов, передає прес-служба мерії.

Крім цього, вже цього року планується впроваджувати інструменти для евакуації безгоспних автомобілів та транспортних засобів, які суттєво заважають дорожньому руху.

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Також у подальших планах мерії – продовжувати збільшувати парк електротранспорту та організацію виділених смуг руху громадського пасажирського транспорту. Також планується запуск муніципального автобусного маршруту, що сполучає вулицю Паустовського з центром міста.

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